Lange tijd stond McLaren derde bij de constructeurs, maar sinds de Grand Prix van Mexico staat Ferrari nu op die positie. Met slechts vier races te gaan ligt de druk dus vol op McLaren, maar daar willen ze nog niet meteen in de stress schieten: “We moeten accepteren dat dit soort dingen kunnen gebeuren.”

McLaren vertrok naar Mexico met een voorsprong van 3,5 punten op Ferrari, maar verliet het land met een achterstand van 13,5 punten. Ferrari had een goed weekend met de vijfde en zesde plaats voor Charles Leclerc en Carlos Sainz terwijl McLaren slechts één punt scoorde met Lando Norris. McLaren zag het gat de afgelopen races al langzaamaan slinken en moet nu dus een achterstand zien goed te maken in vier races tijd. Dat wordt een flinke klus, al wil teambaas Andreas Seidl de strijd nog zeker niet opgeven.

“Het belangrijkste is dat we accepteren dat dit soort dingen kunnen gebeuren in de racerij”, zegt Seidl. “Dit soort dingen kunnen ook een van onze concurrenten overkomen dus we zien geen reden om dit gevecht op te geven. We gaan gewoon door en zullen proberen terug te slaan.”

“We zijn vooral teleurgesteld dat we maar één puntje hebben gepakt, maar dat zou onze concurrenten ook kunnen overkomen”, herhaalt Seidl nog maar eens. “Maar we moeten ons op onszelf focussen en constant punten scoren”, aldus de Duitser, die uiteraard baalt dat het in Mexico niet lukte.

Daniel Ricciardo kwam in Mexico niet verder dan de twaalfde plek en deed zo dus geen goede zaken voor zijn team, maar hoopt daar in Brazilië wat verandering in te brengen. “Ik verheug me er dus op terug te gaan naar Brazilië én weer een sprintweekend af te werken”, blikt Ricciardo vooruit. “Die opzet is ons dit jaar gunstig gezind geweest. Ik denk dan ook dat we dit raceweekend met een positief gevoel kunnen ingaan”, aldus de Australiër.

