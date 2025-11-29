Het team van McLaren is niet van plan om ook maar één teamorder uit te delen tijdens de GP Qatar. Volgens CEO Zak Brown is het ‘krankzinnig’ om een van de twee McLaren-coureus voor te trekken, terwijl zowel Lando Norris als Oscar Piastri nog in de race is voor zijn eerste wereldtitel. Pas als een van de coureurs na de race op het Lusail International Circuit uit de titelstrijd ligt, overweegt McLaren teamorders in Abu Dhabi, legt de Amerikaan uit.

Met het einde van het seizoen in zicht, nadert ook de titelstrijd zijn ontknoping. Kampioenschapsleider Lando Norris gaat met 24 punten voorsprong op Oscar Piastri én Max Verstappen in Qatar aan kop, en is daardoor de grote titelfavoriet. Toch zal McLaren hun Australische coureur niet vragen om Norris aan de titel te helpen door middel van teamorders, zo onthulde het team deze week. CEO Zak Brown licht het besluit verder toe.

“We bekijken het per race. We hebben twee coureurs die na dit weekend aan de leiding kunnen gaan in het kampioenschap. Dus hoe zou je iets anders kunnen doen dan beide coureurs gelijke kansen geven om het kampioenschap te leiden?”, vertelt de Amerikaan aan Sky Sports F1. Of McLaren ook in Abu Dhabi bij dit besluit blijft, hangt af van het verdere verloop van het raceweekend in Doha. “Als we in Abu Dhabi arriveren met de situatie waarin één van hen geen kans meer maakt op de titel, dan zullen we natuurlijk een rijder vragen om de ander te helpen. Maar zolang we twee coureurs hebben die als kampioenschapsleider naar Abu Dhabi kunnen gaan, zou het krankzinnig zijn om iets anders te doen dan hen gewoon te laten racen in Qatar.”

Hoewel Norris nog altijd de leiding in het kampioenschap in handen heeft, verzekerde Piastri zich op de vrijdag in Qatar van de beste uitgangspositie voor de sprintrace. De Australiër reed naar de sprintpole, terwijl zijn teamgenoot niet verder kwam dan startplek drie. Diezelfde Piastri bevestigde op donderdag al dat binnen het team na Las Vegas over teamorders is gesproken. “We hebben een hele korte discussie gehad en het antwoord is nee”, was de man uit Melbourne toen al duidelijk.

