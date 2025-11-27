Oscar Piastri bevestigt dat er inderdaad gesprekken binnen McLaren hebben plaatsgevonden over teamorders. Het onderwerp kwam meermaals ter sprake na de GP Las Vegas. De zege van Max Verstappen op het stratencircuit in de woestijnstad – samen met de diskwalificatie van de McLarens – zorgde ervoor dat de Nederlander op hetzelfde puntenaantal als de Australiër in het coureurskampioenschap kwam.

Toch houdt McLaren vast aan haar vertrouwde aanpak en zijn de twee coureurs vrij om voor de titel te vechten. ‘Er is nog steeds een kans’, blijft Piastri optimistisch over zijn eigen titelkansen. Deze titelstrijd gaat na de enerverende GP Las Vegas ook in Qatar door. Lando Norris is nog altijd de grote favoriet, al komt Max Verstappen steeds dichter bij de Brit in het kampioenschap. De regerend wereldkampioen staat zelfs op gelijke hoogte met andere titelrivaal Oscar Piastri. Beide coureurs moeten 24 punten goedmaken op de kampioenschapsleider.

LEES OOK: Norris staat voor beslissend raceweekend in Qatar: ‘Ik ga voor de overwinning’

Nu dat Verstappen een steeds groter gevaar vormt voor de eerste wereldtitel van Norris, komen de controversiële ‘papaja-regels’ van McLaren weer ter sprake. Moet het team deze niet laten varen en Norris voortrekken om de titel zo veilig te stellen? Piastri onthult dat hier binnen het team over is gepraat voorafgaand aan de race in Qatar.

‘Antwoord is nee’

“We hebben een hele korte discussie gehad en het antwoord is nee”, vertelt de Australiër duidelijk aan de media dat McLaren de aanpak ook voor Qatar niet gaat veranderen. “Ik sta nog gelijk in punten met Max en heb nog steeds een redelijke kans om te winnen als alles mijn kant op valt. Er is nog steeds een kans. Zo is het een paar keer eerder ook al gegaan. Ik weet dat het niet onmogelijk is, uiteraard. Ik weet ook dat er veel moet gebeuren. Zelfs als ik twee perfecte weekenden heb, kan ik daar niet alleen op vertrouwen.”

LEES OOK: Stella verklaart problemen McLaren in Las Vegas: ‘Porpoising kwam onverwachts’

Mocht Piastri in Abu Dhabi namelijk op een gelijk puntenaantal als zijn teamgenoot staan, dan geven het aantal Grand Prix-zeges dit seizoen de doorslag. Beide McLaren-coureurs staan momenteel op zeven gewonnen races in 2025. “Ik heb andere dingen nodig die in mijn voordeel uitpakken, en daar ben ik me zeer bewust van”, vervolgt de Australiër. “Voor mij betekent dat gewoon dat ik probeer de best mogelijke weekenden te hebben, wat ik elke keer probeer te doen, en dan afwachten wat er met de rest gebeurt.”

Lees hier alles over de GP Qatar

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.