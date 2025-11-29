Pirelli maakt zich na de eerste dag van de GP Qatar zorgen. De grindbakken op het Lusail International Circuit – geplaatst om de coureurs te ontmoedigen om de track limits te overschrijden – laten scherpe brokstukken achter op de ideale racelijn. De bandenleverancier vreest nu voor een verhoogde kans op lekke banden tijdens het verdere weekend, zeker na het constateren van ‘diepe sneden’ in de banden op de vrijdag.

Terwijl de sprintkwalificatieresultaten van de drie titelkandidaten – pole voor Oscar Piastri, met Lando Norris op plek drie en Max Verstappen op plaats zes – in de schijnwerpers stond, deed er zich op de achtergrond een verontrustende technische ontwikkeling voor. Pirelli constateerde ernstige schade op de banden die was veroorzaakt door het grind dat op het circuit terecht was gekomen. “We hadden verschillende sneden in de bandenprofielen, waarbij alle hoeken (van de auto’s, red.) waren aangetast”, vertelt Simone Berra, hoofdingenieur bij Pirelli, tegen de media.

De Italiaanse bandenleverancier weet ook meteen de oorzaak achter de schade aan het rubber. “Dit komt voornamelijk door de grindbakken die we hier hebben”, vervolgt Berra. “Het circuit heeft ook drie of vier grindbakken toegevoegd ten opzichte van vorig jaar en het is duidelijk dat de coureurs, wanneer ze tot het uiterste gaan, wat grind op de racelijn brengen. We hebben hierdoor al een aantal vrij diepe grindsneden in de banden gezien.”

Scherp grind

De angst voor lekke banden op het Lusail International Circuit bestond al voorafgaand aan het Grand Prix-weekend. Vanwege de hoge slijtage die vorig seizoen tijdens de race werd waargenomen, heeft de bandenleverancier dit weekend ook een limiet van 25 ronden per bandenset ingesteld. De aanleg van extra grindstroken dit jaar moet coureurs ontmoedigen om de track limits te overschrijden, maar veroorzaakt nu dus problemen.

“Het grind is behoorlijk scherp, want het veroorzaakte vrij gemakkelijk deze sneden”, legt Berra uit. “Het lijkt zelfs scherper dan op andere circuits. Ik heb een paar vrij diepe sneden gezien, die tot op de constructie reikten. Gelukkig hebben ze geen koorden doorgesneden, maar als je de constructie blootlegt en continu over dit grind rijdt, loop je natuurlijk het risico op een lekke band.”

Pirelli is daarom van plan om vooral tijdens de kwalificatie op zaterdag de banden nauwlettend in de gaten te houden. “Tijdens de kwalificatie en de sprintkwalificatie gaan coureurs veel meer tot het uiterste dan tijdens de sprint en de race. Tijdens races blijven ze iets meer op de baan, dus tijdens de sprint en de race op zondag is het misschien minder een punt van zorg. Maar natuurlijk willen we ook op dit punt onze ogen openhouden”, stelt de Pirelli-hoofdingenieur de coureurs alvast gerust.

