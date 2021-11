McLaren-teambaas Andreas Seidl verwacht dat het een uitdaging gaat worden voor het team om de derde plaats bij de constructeurs vast te houden. De Duitser voelt de druk van Ferrari toenemen, maar zegt dat McLaren wel klaarstaat om de uitdaging aan te gaan.

“De Mexicaanse Grand Prix is de start van een intense periode voor het team, met een triple-header en genoeg lange vluchten”, blikt teambaas Andreas Seidl vooruit. “Dit scenario biedt genoeg uitdagingen, maar ook genoeg mogelijkheden. We zullen hard werken om bij elke race maximaal te presteren.”

Het Autódromo Hermanos Rodríguez ligt op twee kilometer boven zeeniveau, waardoor de lucht ijler is dan gebruikelijk. “Mexico biedt een unieke uitdaging wat betreft de afstelling, dus dat kan de rangorde wel wat opschudden”, zegt Seidl. “De hoge ligging en ijlere lucht zorgen ervoor dat we met veel meer downforce rijden dan we normaal gesproken zouden op zo’n circuit. Het kan lastig te zijn om dat goed voor elkaar te krijgen. We hebben in de simulator gewerkt om zoveel mogelijk data te verzamelen voorafgaand aan het raceweekend.”

Lees ook: Brown: ‘Formule 1-teams zullen binnen vijf jaar miljarden waard zijn’

McLaren heeft met vijf races te gaan nog altijd de derde plaats bij de constructeurs in handen, maar het gat naar Ferrari is steeds kleiner geworden. Het team heeft nu een krappe voorsprong van 3,5 punten en Seidl verwacht ook dat het niet makkelijk zal worden om die derde plaats vast te houden. “We weten dat elke race telt en er is geen tijd om onze waakzaamheid te laten zakken. Het wordt een uitdaging om onze positie in het constructeurskampioenschap te behouden, maar het we staan klaar om die uitdaging aan te gaan”, besluit Seidl.

FORMULE 1 nr. 15 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen. Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.