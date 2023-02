McLaren heeft weer contact gehad met Honda om de mogelijkheden voor 2026 te bespreken, zo meldt The Race. Het zou een opvallende stap zijn om weer samen te werken, nadat het vorige huwelijk tussen de twee partijen in een drama eindigde.

McLaren ging in 2015 de samenwerking in met Honda, dat na jarenlange afwezigheid weer terugkeerde in de Formule 1 als motorleverancier. Het Japanse bedrijf hoopte samen met McLaren voor grote successen te gaan in het hybridetijdperk, maar het huwelijk was van korte duur. De betrouwbaarheid en de prestaties van de ‘GP2-motor’, zoals Fernando Alonso de Honda-krachtbron noemde, liet te wensen over en McLaren besloot om vanaf 2018 met Renault-motoren te rijden.

Honda stapte op haar beurt over naar Toro Rosso, waarna ook Red Bull overstag ging en met Honda-motoren ging rijden. Die samenwerking was wel een succes te noemen. Met de Honda-krachtbron in de auto veroverde Max Verstappen zijn eerste wereldtitel, maar Honda trok zich in naam terug uit de Formule 1. Op de achtergrond werkt Honda nog wel samen met Red Bull en AlphaTauri en heeft de motorleverancier toegezegd tot en met 2025 technische ondersteuning te bieden.

Lees ook: FIA bevestigt zes motorleveranciers voor 2026, inclusief Honda

Maar nu Red Bull vanaf 2026 de handen ineenslaat met Ford, moet Honda op zoek naar een nieuw team om vanaf 2026 motoren te leveren. Het Japanse merk heeft zich namelijk wel al aangemeld voor de seizoenen 2026-2030 als motorleverancier, maar voorlopig is nog niet bekend met welk team het dan wil samenwerken.

Volgens The Race zou er al contact gelegd zijn tussen McLaren en Honda over de mogelijkheden vanaf 2026. McLaren rijdt nu met Mercedes-motoren, maar vanwege de sterke prestaties van de Honda-krachtbron de afgelopen jaren zou het Britse team geïnteresseerd zijn. Dat betekent echter niet dat McLaren Honda serieus overweegt. The Race meldt namelijk ook dat McLaren-CEO Zak Brown de Red Bull Powertrains-fabriek zou hebben bezocht om de mogelijkheden te bespreken.

