McLaren heeft besloten zich niets aan te trekken van de kritiek op sponsor VELO. Grote Nederlandse organisaties riepen op de sponsor te verbieden bij de race op Zandvoort. McLaren maakt echter bekend dat volgens het team alles in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving zal gebeuren.

Op donderdag werd bekend dat verschillende gezondheidsorganisaties bezwaar maken tegen een sponsor van McLaren. VELO, dat regelmatig op de zijkant van de McLaren te zien is, verkoopt namelijk snuszakjes. Deze zakjes brengen nicotine aan in het systeem van de gebruiker. Dat gebeurt door middel van poeder in plaats van tabak, zoals sigaretten dat bijvoorbeeld doen. Deze zakjes zijn sinds april verboden in Nederland, maar omdat er geen tabak in zit, valt het niet onder dezelfde reclameregels als sigaretten en andere tabaksproducten. De aparte situatie die dus ontstaat is dat McLaren door middel van sponsoring op de auto reclame mag maken voor een product dat hier illegaal is.

Er wordt momenteel wetgeving opgesteld die deze reclame ook verboden moet maken, maar dat laat nog even op zich wachten. De organisaties pleiten bij de Reclame Code Commissie ervoor dat in dit geval de reclames en sponsoring niet plaats mogen vinden. De organisaties noemden het ‘bizar’ dat deze situatie kon ontstaan.

McLaren zelf maakt zich echter geen zorgen. “Alle merken op McLaren-auto’s zijn volledig in lijn met de wetgeving in de landen waar we in racen”, vertelt een woordvoerder aan Motorsport.com. Het team rouleert al regelmatig met welke sponsoren op de auto te zien zijn. Zo was het in België niet VELO, maar crypto-platform OKX dat op de zijkant van de auto prijkte.

