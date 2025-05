Met een voorsprong van 105 punten op naaste concurrent Mercedes, kan McLaren zelfverzekerd aan het Grand Prix-weekend in Imola beginnen. De Britse renstal houdt bovendien met coureurs Oscar Piastri en Lando Norris plekken één en twee in het coureurskampioenschap bezet. Niet geheel verrassend kijkt McLaren daarom alvast enorm uit naar de eerste race op het Europese continent dit seizoen.

Max Verstappen won een jaar geleden nog nipt de GP Emilia-Romagna van McLarens Lando Norris. Nog geen acht tienden scheidden de twee coureurs bij de finishlijn. Een jaar later staat de Brit wederom als één van de favorieten voor de winst aan de start. “Ik heb er zin in om de Europese tak van het seizoen te beginnen”, steekt Norris van wal in de voorbeschouwing. “De Grand Prix van Emilia-Romagna is altijd een leuke race.”

De Italiaanse race is daarbij ook meteen het startschot van de tweede triple header van het jaar. “Het was geweldig om terug te keren naar het McLaren-hoofdkwartier om ons succes in Miami te vieren, maar ook om onze voorbereidingen voor deze drukke triple header voort te zetten”, vervolgt Norris. “De auto is geweldig en ik ben klaar voor wat komen gaat.”

‘Momentum aan mijn zijde’

Ook Oscar Piastri, die als enige coureur al vier keer de zege pakte dit seizoen, gaat naar Imola met een flink portie zelfvertrouwen. “Imola is een old-school circuit met iconische bochten als Acque Minerali en Piratella en ik kijk ernaar uit er met de MCL39 te rijden. Ik heb het momentum aan mijn zijde en ik ben erg gefocust op deze eerste race van het Europese deel van het seizoen.”

Met twee coureurs die er reikhalzend naar uitkijken om zich opnieuw te kunnen bewijzen in Imola, is het aan teambaas Andrea Stella om alles in goede banen te leiden. Gelukkig voor de Italiaan is de GP Emilia-Romagna ‘altijd een geweldig evenement’. “Het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari is een uitdagend en historisch circuit dat vaak spannende races oplevert. De combinatie van snelle en langzame bochten maakt het veeleisend voor zowel de coureurs als de ingenieurs. Het is een drukke en sterke start van het seizoen geweest voor McLaren, maar we kijken ernaar uit om weer te racen in Imola.”

