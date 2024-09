Hoe houdt McLaren Oscar Piastri gemotiveerd, als het team volledig voor de titelkansen van Lando Norris gaat? Dat is de vraag waar teambaas Andrea Stella mee worstelt, nu dat het team de komende acht races eigenlijk niet meer onder teamorders uit kan. Het antwoord ligt volgens de Italiaan in de toekomst van de jonge Australiër.

Norris vertrok in Monza vanaf de polepositie, maar zag zijn teamgenoot al voor het einde van de eerste ronde aan hem voorbijkomen. McLaren besloot ook later in de race niet om de twee coureurs te wisselen, waardoor Norris achter Piastri eindigde. De Brit is echter van de twee de grotere kanshebber om Max Verstappen voor de coureurstitel uit te dagen.

McLaren-teambaas Andrea Stella liet na de race doorschemeren dat het team vanaf de volgende race in Azerbeidzjan Norris meer zal steunen. De vraag is echter hoe de renstal tegelijkertijd tweede coureur Piastri gemotiveerd kan houden.

“De dingen die we tegen hem (Piastri, red.) zeggen, (moeten, red.) verstandig zijn, volgens de principes die ik eerder zei, zoals eerlijkheid. Het is namelijk ook eerlijk dat als je je teamgenoot steunt, het winnen van het kampioenschap voor het team een grote stimulans is”, legt Stella uit, tegenover de media in Monza. “Als we beide kampioenschappen winnen, is dat een enorme boost.”

‘Investering voor zichzelf’

Het team heeft Piastri wel nodig om het constructeurskampioenschap te winnen, want de Australiër haalt iedere race wel belangrijke punten voor het team naar binnen. Stella doet Piastri daarom ook een belofte, als hij voor nu de tweede viool wil spelen. “We mogen niet vergeten dat Oscar midden in zijn tweede seizoen in de Formule 1 zit. De toekomst is aan Oscar. Hij moet ervoor zorgen dat wanneer het tijd is om te steunen, zelfs de steun die hij aan het team of aan Lando geeft, een investering voor hem is”, besluit Stella.

