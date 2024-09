McLaren moet een boete van 10.000 euro betalen voor de unsafe release van Oscar Piastri. Het Britse team stuurde de Australiër tijdens de kwalificatie op de zaterdag in Monza vlak voor Max Verstappen naar buiten, waardoor de twee coureurs bijna tegen elkaar botsten. Piastri vangt wel nog steeds de Italiaanse Grand Prix vanaf de tweede startplek aan.

Het incident gebeurde in de laatste minuten van Q1 tijdens de kwalificatiesessie op Monza. Verstappen was net in de garage geweest, en reed in de pitstraat op weg naar de baan voor zijn laatste snelle ronde. Op dat moment besloot McLaren om Piastri ook weer de baan op te sturen, en de Australiër sneed de Nederlander vervolgens af. Verstappen moest in de remmen om een botsing tussen de twee te voorkomen.

De Red Bull-coureur was niet mals over de boordradio. “Verdomme! We hadden bijna een botsing!” klaagde Verstappen tegen zijn ingenieur Gianpiero Lambiase. De wedstrijdleiding pakte het incident op, en na de kwalificatiesessie kreeg McLaren een boete van 10.000 euro voor de bijna-botsing. Via camerabeelden was te zien dat de monteur verantwoordelijk voor het loslaten van Piastri niet goed naar het aankomende verkeer had gekeken.

Eerste waarschuwing Colapinto

Piastri was niet de enige coureur die door de stewards werd besproken. Kersverse Williams-coureur Franco Colapinto startte zijn eerste raceweekend minder goed en kreeg een formele waarschuwing van de stewards. De Argentijn voerde namelijk een oefenstart uit buiten de daarvoor aangewezen plek op het circuit.

