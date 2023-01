McLaren heeft als vijfde team de datum voor de onthulling van de 2023-bolide bekendgemaakt. Het Britse team zal op 13 februari het doek van de auto trekken.

McLaren is daarmee het tweede team dat op 13 februari haar nieuwe bolide, de MCL37, presenteert. Eerder maakte Aston Martin al bekend dat het op 13 februari het doek van de AMR23 trekt. Dat gebeurt vanuit de nieuwe fabriek in Silverstone.

McLaren staat dit jaar voor een grote verandering met Andrea Stella als nieuwe teambaas en de komst van Oscar Piastri. De Formule 2-kampioen van 2021 reed jarenlang namens Alpine in de opstapklassen en stond klaar om Fernando Alonso te vervangen, maar besloot zijn heil ergens anders te vinden vanwege de plannen die Alpine in eerste instantie voor hem had.

Alpine wilde Piastri eerst uitlenen aan Williams, zodat Alonso nog enkele jaren door kon gaan bij Alpine terwijl Piastri ervaring zou opdoen totdat Alonso uit de Formule 1 zou vertrekken. Piastri’s manager, Mark Webber, klopte aan bij McLaren, waar Daniel Ricciardo’s positie, ondanks een contract tot eind 2023, onzeker was vanwege tegenvallende prestaties. Uiteindelijk besloot Piastri de overstap te maken van het Alpine-blauw naar het papajaoranje van McLaren.

Met de 21-jarige Piastri en 23-jarige Norris hoopt McLaren met de MCL37 dit jaar er weer sterker voor te staan. Het team moest vorig jaar genoegen nemen met de vijfde plek bij de constructeurs, achter Alpine. McLaren wil dit jaar weer een stap vooruit zetten en voor minstens die vierde plek gaan.