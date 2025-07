Neemt McLaren nu wel of niet een aangepaste vloer mee naar de GP België? Teambaas Andrea Stella leek eerder nog te twijfelen, ook al werkte het nieuwe onderdeel goed op Silverstone. McLaren-CEO Zak Brown onthult echter dat zijn team de knoop heeft doorgehakt, en het zelfs aandurft om een upgrade mee te nemen naar het Belgische sprintweekend.

McLaren is niet de enige renstal die upgrades meeneemt naar het raceweekend op Spa-Francorchamps. Eerder kondigde Red Bull en Ferrari ook aan nieuwe onderdelen op hun bolides te schroeven tijdens de GP België. De timing is opvallend, omdat de Belgische GP een sprintweekend is. Hierdoor hebben de teams maar één uurtje op de vrijdag de tijd om hun nieuwe upgrades te testen. McLaren heeft echter wel een kleine voorsprong op concurrenten Red Bull en Ferrari, omdat de renstal de vloer al had meegenomen naar Silverstone.

McLaren neemt vloer mee naar België

Hoewel teambaas Andrea Stella eerder nog twijfelde over of zijn team het risico wilde nemen van het introduceren van nieuwe upgrades tijdens een sprintweekend, bevestigt McLaren-CEO Zak Brown nu dat de renstal dit wel degelijk gaat doen. De Amerikaan werd door Sky F1 op Silverstone gevraagd naar zijn verwachtingen voor de Belgische GP. “Een beetje meer van hetzelfde. Misschien geen gat van 32 seconden met de rest van het veld, maar meer van hetzelfde.” Racewinnaar Lando Norris finishte op Silverstone bijna 35 seconden voor derde plaats Nico Hülkenberg.

“De vloer werkte goed, dus die gaan we uitpakken en op beide auto’s gooien”, onthult Brown vervolgens. “Het was altijd bedoeld als een testonderdeel tijdens het Britse GP-weekend, maar we waren blij met wat we zagen. Dus er komt nog meer.” Is Brown niet bang dat racefans de overhand van McLaren – de renstal won negen van de twaalf gereden races dit seizoen – al zat zijn? “Ik denk dat al deze races episch zijn geweest, ook al reflecteert het aantal zeges van McLaren dat niet. Elke race is behoorlijk stressvol, dus zolang ze geweldig zijn om naar te kijken op tv, hoop ik dat we nog eens negen van de twaalf races winnen. Maar het is een spannend seizoen.”

