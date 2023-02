Met trots presenteerde McLaren vandaag haar nieuwe bolide aan de wereld: de MCL60. Hiermee hoopt het team weer een stap vooruit te kunnen zetten, al is het team voor nu nog ‘niet helemaal blij’ met de MCL60 zoals deze nu is.

McLaren moest vorig jaar genoegen nemen met de vijfde plaats bij de constructeurs, wat een stap terug was ten opzichte van 2021. Het doel van het team is echter duidelijk: terug naar de top. Daar moeten Lando Norris en Oscar Piastri McLaren bij helpen, al waarschuwt nieuwe teambaas Andrea Stella voor te hoge verwachtingen.

Want, zo geeft Stella aan, het team is nog ‘niet helemaal blij’ met de MCL60 zoals deze gepresenteerd werd. “Toen we onze prestaties van vorig jaar evalueerden en die met elkaar vergeleken, stelden we verschillende gebieden vast waar kansen lagen”, legt Stella uit, die meteen het goede nieuws deelt voor de McLaren-fans. “Het goede nieuws is dat ze vrijwel allemaal zijn aangepakt. Ik wil niet te specifiek zijn, maar ze hebben vooral te maken met aerodynamica.”

Het draait, zo weet Stella ook, in de Formule 1 vooral om de aerodynamica. “Dat is geen mysterie, maar op sommige vlakken, waaronder de manier waarop we met de banden omgingen, moesten we wat werk verrichten en dat hebben we afgelopen winter ook gedaan.”

Achterlopen

Toch is er naast het goede nieuws ook iets minder goed nieuws. “Er zijn enkele andere gebieden van de auto die zullen worden verbeterd door ontwikkelingen in de vroege fase van het seizoen. Dus we zijn tevreden, maar niet helemaal tevreden met de auto zoals deze bij de lancering is. Maar we zijn optimistisch dat we snel een goede stap moeten kunnen zetten”, aldus de McLaren-teambaas.

Over de verwachtingen voor de start van het seizoen durft Stella weinig te zeggen. “Het is altijd lastig om te vertalen wat je in de winter ziet en waar je dan komt te staan. Zoals gezegd zijn we blij met de ontwikkeling van de auto op de meeste gebieden, maar er zijn ook een aantal gebieden waar we te laat achter een duidelijke richting kwamen. We zijn dus niet per se in staat geweest om deze richting op zeer korte termijn te benutten. Daarom heb ik het ook over ontwikkelingen na de seizoenstart. Dus in die zin blijven we realistisch”, besluit Stella.

