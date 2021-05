McLaren ontkent dat Lando Norris Max Verstappen opzettelijk ophield in de kwalificatie voor de Grand Prix van Portugal. McLaren-teambaas Andreas Seidl benadrukt dat Norris de opdracht kreeg om niemand te laten profiteren van de slipstream, terwijl Norris zelf zich van geen kwaad bewust is: “Ik weet niet wat ik fout heb gedaan.”

Verstappen noteerde in de eerste run van Q3 de snelste tijd, waarmee hij zelfs de poleposition had kunnen pakken. Zijn rondetijd werd geschrapt vanwege het overschrijden van de track limits en dus moest de Nederlander opnieuw aanzetten voor een ronde. Die ronde kwam niet in de buurt van zijn eerste rondetijd en dus moest hij genoegen nemen met de derde plaats, al deed hij op de boordradio wel zijn beklag over het verkeer in die ronde.

Norris was zich van geen kwaad bewust in de kwalificatie. Foto: Motorsport Images

Zo kwam hij Sebastian Vettel in de laatste sector tegen en kreeg Norris eerder die ronde de opdracht van zijn team om Verstappen ‘geen cadeautje’ te geven. Red Bull-adviseur Helmut Marko was daar niet van gediend. “Lando werd verteld Max geen slipsteam te geven, lekker sportief van dat Mercedes-team”, mopperde hij op het Oostenrijkse ServusTV.

Volgens McLaren hield Norris Verstappen niet opzettelijk op en was het boordradiobericht vooral bedoeld om Norris scherp te houden om zo geen slipstream te geven aan zijn concurrenten. “Allereerst moeten we duidelijk maken dat we voor onszelf rijden en niet voor iemand anders”, vertelt McLaren-teambaas Andreas Seidl tegen Autosport. “Het is ons doel om met onze twee auto’s zo hoog mogelijk te eindigen.”

“Ik denk dat het normaal is dat je, zoals iedereen dat doet, ook Max, niemand een slipstream wil geven, dat is immers een voordeel voor de andere auto”, vervolgt Seidl. “Bij de kwalificatie gaat het erom dat je zelf een rondetijd rijdt, zonder hulp van anderen. Het boordradiobericht waarnaar iedereen refereert…als je kijkt naar wat iedereen deed op het rechte stuk na het voltooien van de ronde: je probeert dan aan de kant te gaan, uit de slipstream, om ervoor te zorgen dat iedereen zijn ronde rijdt, zonder extra hulp”, aldus de McLaren-teambaas.

Norris zelf is zich van geen kwaad bewust. “Ik weet niet wat ik fout heb gedaan”, vertelt de 21-jarige Brit. “Ik ben er vrij zeker van dat ik best ver voor hem reed op dat moment. Toen ik hem voorbij liet gaan reed ik helemaal aan de rechterkant van de baan, compleet de andere kant, in de tweede versnelling, zo langzaam als ik maar kon. Ik deed dus mijn best om aan de kant te gaan voor hem. Het was niet mijn bedoeling om hem te hinderen. Ik heb niet gehoord of gezien wat er gezegd is. Maar ik heb hem niet opgehouden, ik was nooit zo dichtbij”, aldus Norris.