Na de eerste vrije trainingen kijkt het team van McLaren zorgeloos uit naar de aankomende GP van Australië. Coureurs Lando Norris en Oscar Piastri reden in beide sessies consistent in de top vier, waarbij eerstgenoemde in VT1 de snelste tijd noteerde. Volgens teambaas Andrea Stella verloopt alles volgens plan voor de papaja’s, die in aanloop naar de seizoensopener nog steeds de favorietenrol genieten.

“Relatief soepele sessies vandaag, zonder grote problemen”, concludeerde Andrea Stella na de openingsdag op vrijdag. Volgens de concurrentie is McLaren de gedoodverfde winnaar tijdens de GP van Australië. Red Bull-topadviseur Helmut Marko verwacht weliswaar een spannend gevecht tussen Red Bull, Ferrari en Mercedes, maar ziet McLaren vooralsnog als de te kloppen ploeg.

MCL39 is voorspelbaar gebleken

Stella gaf aan dat het team de eerste trainingen heeft gebruikt om te analyseren hoe de MCL39 presteert op een nieuw circuit. “We hebben onze testplannen goed kunnen uitvoeren”, aldus de Italiaan. “We hebben het gedrag van de auto goed kunnen controleren – dit is tenslotte een heel ander circuit dan Bahrein. Voorlopig gedraagt deze zich zoals verwacht, dus dat is goed nieuws.” Toch verliep de vrijdag niet helemaal perfect voor het team uit Woking. In de tweede vrije training slaagden Norris en Piastri er niet in om een snelle ronde neer te zetten. Althans, niet snel genoeg om de tijd van Charles Leclerc te verbeteren.

“Op basis van wat we vandaag hebben gezien, hebben we nog wat werk te doen op het gebied van optimalisatie, maar over het algemeen was het positief”, legde Stella uit. Ondanks de sterke uitgangspositie van McLaren blijven de marges ontzettend klein. Derhalve verwacht de teambaas nog steeds een uitdagend seizoen. “Deze eerste sessies hebben bevestigd dat het veld mogelijk nog dichter bij elkaar ligt dan vorig jaar”, besloot hij. “Vanuit competitief oogpunt staat ons dus een interessant Formule 1-seizoen te wachten.”

