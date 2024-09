Ligt McLaren onder een vergrootglas vanwege hun flexibele voorvleugels? Volgens McLaren-ingenieur Rob Marshall valt dat wel mee. De Britse ingenieur legt uit hoe zijn team de regels rondom de flexibiliteit van vleugels niet meer exploiteert dan andere teams, en hoe de FIA de Britse renstal in de gaten houdt.

Lando Norris won met een ruime voorsprong van twintig seconden de Grand Prix van Singapore. Echter ging het in de paddock niet alleen maar over de dominantie van de Brit. Er was ook veel discussie over de vleugels van zijn McLaren-bolide. De FIA droeg het team al op om de achtervleugels aan te passen, maar de flexibele voorvleugels lijken voorlopig op de MCL38 te mogen blijven.

McLaren-ingenieur Rob Marshall, die eerder voor Red Bull werkte, denkt echter niet dat zijn team met het vleugelontwerp de regels meer exploiteert dan andere teams. “Ik zou niet zeggen dat (andere teams, red.) er minder gebruik van maken dan McLaren, of dat McLaren er gebruik van maakt. Iedereen benadert zijn vleugelontwerp op een andere manier”, legt Marshall uit, tegenover de internationale media. “Ik denk niet dat wij de enigen zijn die onder de loep worden genomen.”

Werkproces FIA

Volgens de McLaren-ingenieur houdt de FIA de ontwerpen, inclusief de vleugels, van de auto’s goed in de gaten. “Je bespreekt de vereisten van de reglementen en of je aan de reglementen voldoet (met de FIA, red.). Als je alleen maar praat over aerodynamica en karakteristieken, dat is niet waar de FIA geïnteresseerd in is”, geeft Marshall een inkijkje in het FIA-werkproces.

“Ze willen er zeker van zijn dat de auto’s die worden afgeleverd op het circuit voldoen aan de reglementen. Aan alle richtlijnen en meningen die ze hebben. Je werkt met ze samen om dat te garanderen”, besluit de ingenieur.

