Volgens kenners komt McLaren mogelijk in de problemen zodra de FIA tijdens de GP van Spanje strenger gaat controleren op beweegbare onderdelen. De Britse renstal werd dit jaar al meerdere keren verdacht van het gebruik van flexi-wings – vleugels die doorbuigen onder aerodynamische druk. McLaren zou mogelijk aan competitiviteit moeten inboeten wanneer deze onderdelen minder flexibel moeten worden gemaakt. Lando Norris voorspelt echter weinig problemen.

Tijdens een persconferentie in aanloop naar de GP van Miami werd Norris gevraagd naar de aangekondigde regelgeving van de FIA. Vanaf het raceweekend in Barcelona wordt er strenger gecontroleerd op buigbare vleugels. Onderdelen mogen vanaf dat moment nog maar tien millimeter speling vertonen onder aerodynamische druk. Er zijn experts die verwachten dat McLaren daardoor in de problemen kan komen. Beelden van de flexi-wings van het team gingen eerder al viraal op sociale media.

‘We zullen het hele jaar sterk zijn’

“Het is leuk om te lezen en te horen wat de tegenstanders zeggen – al die vermoedens”, reageerde Norris met een glimlach. “Ik heb er vertrouwen in dat er voor ons bijna niets zal veranderen. We zullen gewoon doorgaan met wat we doen. We zullen het hele jaar sterk zijn,” waarschuwde hij zijn concurrenten. Met het oog op de GP van Miami is Norris nog niet overtuigd dat hij opnieuw zal zegevieren. Een jaar geleden was de Miami Autodrome nog het decor van zijn eerste overwinning in de Formule 1.

LEES OOK: Norris ziet geen grote dreiging vanuit teamgenoot Piastri: ‘Geloof niet zo in momentum’

“Het is een mooie herinnering, maar het zal me dit jaar niet helpen,” aldus Norris. “Ik heb de droom die ik als kind al had bereikt, en ik zal de emoties die ik op dat moment voelde nooit vergeten.” De 25-jarige Brit worstelde tijdens de afgelopen Grands Prix met zijn kwalificatiesnelheid. In Bahrein kon hij in Q3 geen competitief rondje neerzetten en in Jeddah schoot hij tijdens de slotfase van de kwalificatie van de baan. “Het is zeker geen gebrek aan talent of snelheid van mijn kant,” verzekerde hij. “In Q1 en Q2 liggen we vaak voorop, maar in Q3 lukt het soms niet om alles op elkaar af te stemmen. Ik werk eraan,” besloot hij.

Lees hier alles over de GP van Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.