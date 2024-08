Menig Formule 1-expert zal je vertellen dat McLaren in de afgelopen races over de snelste auto beschikte; de MCL38 lijkt op elk circuit goed te gedijen. Aartsrivaal Red Bull presteert wisselvallig, terwijl Mercedes pas sinds een paar races competitief genoeg is voor de voorhoede. Of McLaren in Zandvoort wéér de beste papieren heeft, hangt allemaal af van de laatste aanpassingen.

Coureur Lando Norris spreekt niet direct van een cruciale upgrade, maar geeft wel toe dat McLaren behoorlijk wat aanpassingen heeft gemaakt. Het doel van deze wijzingen? “Om sneller te gaan,” reageerde de 24-jarige Brit droogjes. “Sinds Miami hebben we eigenlijk geen echte upgrade meer gehad. We hebben kleine dingen aan de auto toegevoegd, maar niets dat echt een upgrade genoemd kan worden.”

‘Hebben de tijd genomen’

Toch zijn het wel ‘stappen vooruit’ voor McLaren. “Veel andere teams hebben dit soort wijzigingen aangebracht in de afgelopen races, vooral onze belangrijkste concurrenten”. legde Norris uit. “Wij hebben de tijd genomen om de dingen goed te begrijpen. We hebben gezien dat andere teams updates hebben gehad die niet per se werkten, en dat wilden we koste wat kost vermijden. Dat is ons soms duur komen te staan, maar we zijn geduldig.”

Volgens experts heeft McLaren in ieder geval de volgende wijzingen aangebracht:

Nieuwe remkoeling die de luchtstroom moet verbeteren en zo meer aerodynamische druk moet creëren

Gewijzigde voorwielophanging om de luchtstroom rond de voorwielen te verbeteren

Nieuwe zijkanten aan de vloer om meer downforce te creëren

Aangepaste achterwielophanging om de luchtstroom rond de diffuser en de beam wing te verbeteren

Aangepaste achtervleugel met een hoger downforce-gehalte, gericht op circuits zoals Zandvoort

Herziene beam wing in combinatie met de aangepaste achtervleugel

