De zomerstop is definitief voorbij en het raceweekend in Nederland staat voor de deur! Circuit Zandvoort is voor het vierde jaar op rij het decor voor de Nederlandse Grand Prix. Het weekend staat voorlopig in het teken van extreem weer; met name op vrijdag wordt het circuit geteisterd door harde windstoten. Lando Norris is behoedzaam voor de ‘riskante’ omstandigheden op Zandvoort.

Volgens de laatste weersvoorspellingen steekt er vrijdag een krachtige zuidwestenwind op in Nederland. Kustplaatsen als Zandvoort krijgen daardoor te maken met windstoten van wel 80 kilometer per uur. Lando Norris waarschuwt dat dergelijke omstandigheden nare gevolgen kunnen hebben; volgens de McLaren-coureur kunnen de Formule 1-bolides straks bij het minste of geringste in de grindbak belanden.

“Het is een stuk riskanter dan mensen denken”, zei Norris over het weer in Zandvoort. “Zelfs windstoten van 25 kilometer per uur kunnen erg verraderlijk zijn. Je merkt de verschillen heel snel. Op vrijdag krijgen we waarschijnlijk te maken met windsnelheden tot 80 kilometer per uur, dus ik ben heel benieuwd. Zoiets heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt.”

Norris benadrukt dat de omstandigheden op Zandvoort grote risico’s met zich meebrengen. “Het kan best gevaarlijk zijn”, legde hij uit. “Een plotselinge windvlaag kunnen we niks tegen doen, zeker in een bocht eindig je dan gewoon in het grind of in de muur. Ik weet niet zo goed wat ik kan verwachten. Je kan er ook niet op anticiperen of iets dergelijks, dus we zullen zien.”

