Een titel dit seizoen of zelfs een overwinning zondag; het zijn zaken waar Max Verstappen in Spanje allesbehalve mee bezig is. Dat betekent niet dat hij negatief is, zonder vertrouwen rondloopt of geen strijdlust toont; integendeel. “Maar ik ben gewoon realistisch.” Misschien dat de McLaren-coureurs zowel in de race als in de titelstrijd nog hem in het zadel kunnen helpen door onderling gedoe? “Dat is wishful thinking.”

Zo realistisch als hij dat was in zijn eerste reactie na de kwalificatie, is Verstappen dat even later in Spanje ook in een langer gesprek waarin het vooral gaat over de kansen op zondag en die in de gehele titelstrijd. Want deze GP, met de nieuwe regelgeving op het gebied van vleugels, zou toch grote veranderingen teweeg brengen. Althans, dat dacht menigeen. Maar van een langzamer McLaren is hoe dan ook geen sprake. “Sterker nog, ze hebben het hier héél goed voor elkaar.”

Verstappen is trouwens steeds een van de mensen geweest die juist níet veel verwachtte van de aangepaste vleugelregelgeving. Hij waarschuwde al vaker dat het McLaren misschien helemaal niet zo zou afremmen als anderen dachten. Hoewel de eigen lange runs op vrijdag in de vrije trainingen redelijk goed waren, zal winnen zondag moeilijk worden. Wordt het vooral naar achteren kijken dan misschien? Ja, zegt hij. “Het zit dicht bij elkaar achter mij, dus dat zal nog wel een gevecht worden. Het doel van mij morgen is natuurlijk wel om op het podium te staan. Het liefst natuurlijk in het midden, maar dat is niet realistisch. Tenzij je een beetje geluk hebt.”

Dat geluk zal hij ook nodig hebben als hij tegen beide McLarens nog kans wil maken in de titelstrijd de komende races. Wellicht dat zijn rivalen Lando Norris en Oscar Piastri in de onderlinge teamstrijd elkaar juist punten afsnoepen en dat Verstappen daarvan kan profiteren. “Dan nog moet je er wel voor zien te eindigen”, klinkt het. Dat ze elkaar letterlijk in de wielen rijden, lijkt wishful thinking. De regerend kampioen knikt. “Dat is het inderdaad wel, denk ik.”

