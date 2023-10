Het Formule 1-team van McLaren heeft aangekondigd gerecycled koolstofvezel te gaan gebruiken tijdens de komende Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin (20 t/m 22 oktober). Deze stap heeft het potentieel om de CO2-uitstoot tijdens de levenscyclus van het materiaal met wel 90% te verminderen in vergelijking met traditioneel koolstofvezel, zo stelt McLaren.

De initiële toepassing van dit gerecyclede materiaal zal zich concentreren op de cockpitpanelen van coureurs Lando Norris (foto) en Oscar Piastri. Als de prestaties overeenkomen met de verwachtingen, overweegt McLaren het gerecyclede koolstofvezel de rest van het seizoen en in de toekomst verder te implementeren.

Koolstofvezel, bekend om zijn lichte gewicht en hoge sterkte, is een essentieel materiaal in de Formule 1. Echter, de milieuimpact is aanzienlijk, met ongeveer 30% van het materiaal dat verloren gaat als afval tijdens productie. Met een verwachte verdubbeling van de vraag in de komende tien jaar, biedt gerecycled koolstofvezel een oplossing voor deze uitdaging.

Piers Thynne, COO van McLaren F1, benadrukte de samenwerking met V Carbon en de veelbelovende toekomst van gerecyclede koolstofvezel. “De potentiële toekomstige toepassing van gerecycled koolstofvezel is enorm opwindend,” aldus Thynne.

Test McLaren sluit aan bij duurzaamheidsdoelstellingen F1

Kim Wilson, McLarens duurzaamheidsdirecteur, omschreef de ontwikkeling van een volledig circulaire F1-auto als een ‘moonshot’ voor McLaren. Deze inspanning sluit aan bij de bredere duurzaamheidsdoelstellingen van de Formule 1, die streeft naar koolstofneutraliteit tegen 2030 door o.a. het gebruik van zonne-energie en het verminderen van wegwerpplastic.

Met deze stap zet McLaren niet alleen een grote sprong voorwaarts voor zichzelf, maar dient ook als een inspiratie voor andere teams en sectoren die op zoek zijn naar duurzamere oplossingen.

