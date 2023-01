McLaren verwacht niet dat er problemen zullen komen binnen het team met de komst van Oscar Piastri. McLaren-CEO Zak Brown denkt dat Piastri het wel lastig gaat krijgen met Lando Norris als teamgenoot, maar verwacht ook dat hij ‘op termijn de uitdaging aangaat’.

McLaren besloot vanwege zijn tegenvallende prestaties vroegtijdig afscheid te nemen van Daniel Ricciardo, die tot en met eind 2023 een contract had bij het team. In zijn plaats komt Oscar Piastri, die jarenlang deel uitmaakte van het Alpine-opleidingsteam en al aangekondigd was als de vervanger van Fernando Alonso.

Uiteindelijk kon McLaren over de Australische Formule 2-kampioen beschikken. McLaren heeft met de 21-jarige Piastri en 23-jarige Norris een jonge line-up, maar dat zal volgens McLaren-CEO Zak Brown niet tot problemen leiden.

“Ik heb geen verwachtingen en heb niet gezegd dat hij iets bereikt moet hebben voor een bepaalde datum”, zegt Brown over de verwachtingen voor Piastri. “Maar Lando is net zo snel als wie dan ook in de Formule 1. Als hij het juiste materiaal krijgt, dan zou hij races winnen. Ik denk dat iedereen het daar wel mee eens is.”

Daarmee legt Brown de lat voor Piastri hoog. “Oscar krijgt een van de snelste coureurs ter wereld als teamgenoot. Maar ik verwacht dat Oscar op termijn de uitdaging aangaat.”

Ook voormalig McLaren-teambaas Andreas Seidl verwacht niet dat de samenwerking tussen de twee jonge coureurs, die zich allebei willen bewijzen, tot problemen zal leiden. “Ik denk het eerlijk gezegd niet”, zei Seidl voordat hij de overstap naar Sauber maakte. “Natuurlijk zijn alle coureurs anders. Ze hebben een andere persoonlijkheid, ander karakter en dat kan leiden tot een andere band tussen die twee jongens.”

“Maar,” voegde Seidl toe, “dat hoeft niet te betekenen dat de ene of de andere relatie beter of slechter is.” Met de karakters van Norris en Piastri verwacht Seidl ‘geen problemen’ tussen de twee.