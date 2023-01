Oscar Piastri kijkt er naar uit om bij McLaren samen te werken met zijn ‘sterke teamgenoot’ Lando Norris. De Australiër heeft er vertrouwen in dat de twee goed overweg kunnen en dat zij het team naar voren kunnen helpen.

Piastri maakt dit jaar zijn officiële debuut in de Formule 1. Waar Alpine had gehoopt – en had aangekondigd – dat het voor het Franse team zou zijn, doet de Australiër dat in het papajaoranje van McLaren. De Formule 2-kampioen van 2021 was vorig jaar actief als reservecoureur voor Alpine, maar verkast naar McLaren aangezien Alpine Piastri eerst een tijdje bij Williams wilde stallen.

McLaren kiest met de 23-jarige Lando Norris en de 21-jarige Piastri voor twee jonge coureurs. Piastri, die de plek van Daniel Ricciardo overneemt, ziet die samenwerking met Norris wel zitten. “Ik ken Lando niet zo goed”, geeft hij toe in de podcast van de Australische Grand Prix, In The Fast Lane. “Ik heb hem een paar keer kort gesproken en we hebben wel wat gemeenschappelijke vrienden. Dus ja, ik kijk er naar uit om hem te leren kennen, zowel op persoonlijk als professioneel vlak.”

Piastri ziet nu al de overeenkomsten tussen hem en Norris. “Onze carrière in de juniorklassen lijken behoorlijk op elkaar”, stelt de Australiër. “Hij heeft in de Formule 1 duidelijk bewezen dat hij een zeer vaardige en sterke coureur is.”

Piastri wil bij McLaren laten zien wat hij in huis heeft, maar weet ook dat er een leerproces zal zijn. “Lando is een zeer sterke teamgenoot om van te leren”, meent hij. “Ik denk dat het een goede werkrelatie wordt. We zitten in dezelfde leeftijdscategorie, we hebben wat gemeenschappelijke vrienden, dus ik heb er vertrouwen in dat we goed samen zullen werken en hopelijk kunnen we het team naar voren helpen, dat is het doel”, aldus de Australiër.