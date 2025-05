McLaren-teambaas Andrea Stella gelooft dat het team van Red Bull zichzelf onterecht een underdogrol aanmeet. De afgelopen maanden zouden de Oostenrijkers het gebrek aan competitiviteit hebben aangedikt in de media. Verhaallijnen waarbij elk positief resultaat een klein wonder lijkt, zouden het team in een positief daglicht moeten stellen. Stella wil die vermeende achterstand maar wat graag bagatelliseren.

Max Verstappen veroverde zaterdag zijn derde poleposition van het seizoen – tijdens de GP van Miami vertrekt de Nederlander vanaf de eerste startplek. De afgelopen maanden is de Red Bull-coureur er redelijk in geslaagd om McLaren bij te benen, ondanks de brede erkenning dat de papaja’s over de snelste auto beschikken. Verstappen staat in aanloop naar de hoofdrace in Florida op de derde plaats in het kampioenschap, op negentien punten afstand van Oscar Piastri.

Ondanks de ogenschijnlijk spannende strijd merkte McLaren-teambaas Andrea Stella op dat Red Bull er alles aan doet om te suggereren dat ze er slecht voor staan. “Red Bull is erg goed in het bouwen van snelle auto’s”, verklaarde hij tegenover de media in Miami. “Daarbij zijn ze ook extreem goed in het besturen van die snelle auto’s”, doelde hij op Max Verstappen. “Maar waar ze ook extreem goed in zijn, is het creëren van verhaallijnen die in hun voordeel werken.”

‘Focussen op onszelf’

“Red Bull grijpt elke mogelijke kans aan om in de race te blijven”, lichtte de McLaren-topman toe. “Dat betekent ook dat ze af en toe verhalen verzinnen in de trant van: ‘Oh, we verrichten hier wonderen, want McLaren zou elke training, kwalificatie en race moeten winnen.’ Dit is de veronderstelling die sommige van onze concurrenten creëren – tenminste, dat zien we weleens voorbijkomen. Wij focussen ons dan gewoon op onszelf. We kijken naar de cijfers, naar de feiten. We nemen in acht wat we moeten verbeteren, en dat is nog steeds heel veel.”

“Ik kijk liever naar de feiten”, voegde Stella eraan toe. “Dan zie ik dat Lando (Norris, red.) en Oscar (Piastri, red.) gewoon constant presteren. Dus ja, goed gedaan Red Bull, goed dat ook deze niet-technische kansen benut worden”, besloot de McLaren-teambaas cynisch.

