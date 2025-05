Met een overwinning voor Lando Norris in Monaco als meest recente resultaat gaat McLaren vol vertrouwen naar Spanje. De twee McLaren-coureurs kijken er alle twee erg naar uit om op het Circuit de Barcelona-Catalunya te racen. Teambaas Andrea Stella is echter wat voorzichtiger, en waarschuwt alvast dat het Spaanse circuit de MCL39 niet zo heel erg goed ligt.

Na een droogte van zes races stond Lando Norris in Monaco weer op de hoogste trede van het podium. De Brit won de race eigenlijk al op de zaterdag, toen de coureur zich na een spannende kwalificatie van polepositie verzekerde. Norris reed een etmaal later, met twee verplichte pitstops, naar de overwinning op de smalle straten van Monte Carlo. De jonge McLaren-coureur begint daarom ook met een goed gevoel aan de volgende Grand Prix in Barcelona.

“Om het volgende raceweekend als winnaar van de GP Monaco in te gaan, voelt gewoon geweldig”, beaamt ook Norris in de voorbeschouwing. “Het team en ik werkten zo hard de afgelopen maanden om ons te verbeteren, en we blijven doorgaan en het opgebouwde momentum gebruiken. Het is geweldig om deze triple header te eindigen met de Spaanse GP. Barcelona is een geweldige stad om in te racen. Ik voel me goed, en ben klaar voor een volgend sterk weekend.”

Ook teamgenoot Oscar Piastri, die in Monte Carlo niet verder kwam dan plek drie, kijkt uit naar de race in Barcelona. De Australiër won in zijn Formule 3-dagen al een race op het Spaanse circuit. “Het circuit is een goede combinatie van rechte stukken met hoge snelheden en technische secties”, analyseert de McLaren-coureur. “Ik ben erg blij met de sterke consistentie die momenteel in mijn rijden te bespeuren is en ik neem veel positieve punten mee naar Spanje. Het team doet het goed en ik ga er met veel vertrouwen heen.”

Uitdaging

Teambaas Andrea Stella gaat eveneens met veel vertrouwen naar de GP Spanje, al waarschuwt hij wel dat het een andere uitdaging zal vormen dan de straten van Monte Carlo. “Het Circuit de Barcelona-Catalunya heeft veel hogesnelheidsbochten die niet passen bij de karakteristieken van de MCL39”, is de Italiaan voorzichtig. “Dat betekent ook dat we veel aanvallen van de rest van de grid en gevechten vooraan verwachten.”

