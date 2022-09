Wil McLaren in 2023 weer competitief zijn, dan moet het team ‘grote stappen maken op het gebied van ontwikkeling’, stelt teambaas Andreas Seidl. Voor McLaren is het het doel om in 2023 direct competitief te zijn, zonder achterstand.

McLaren kende een valse start van het nieuwe tijdperk in de Formule 1. In de wintertest ging het al fout voor het team, dat door remproblemen in Bahrein kansloos buiten de punten eindigde. McLaren ging vervolgens hard aan de slag om de MCL36 te verbeteren en is daar in geslaagd, al weet het team ook dat het nog steeds beter kan voor 2023.

McLaren zal een deel van de huidige bolide meenemen naar volgend jaar, maar werkt ook aan veel nieuwe onderdelen. “Het zal een mix zijn”, legt McLaren-teambaas Andreas Seidl uit. “Omdat het technische reglement ook vrijwel hetzelfde blijft, is het duidelijk dat het geen totale revolutie wordt.”

“Maar,” vervolgt Seidl, “tegelijkertijd is het duidelijk dat de teams vooraan meer dan een seconde sneller zijn en dat we grote stappen willen maken op het gebied van ontwikkeling.”

Technisch directeur James Key benadrukt dat McLaren een sterke auto moet bouwen voor de seizoenstart, wil het weer een heel seizoen competitief zijn. “Als je het seizoen begint met een competitieve auto, kun je van daaruit je ontwikkelingsplannen aanpassen en minder doen dan wij hebben gedaan, terwijl je je meer richt op de gebieden waarvan je denkt dat ze het meest vruchtbaar zullen zijn.”

“Dat is waar we volgend jaar willen staan, want we zouden dit agressieve ontwikkelingsniveau niet kunnen volhouden omdat het voluit doorgaat. We kunnen veel leren van dit jaar en het team heeft geweldig werk geleverd om te bereiken wat ze hebben bereikt”, aldus Key.