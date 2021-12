Na de tegenvallende triple-header, waarin McLaren slechts vier punten pakte, wil het team in Saoedi-Arabië terugslaan. Teambaas Andreas Seidl zegt dat het team, zolang er theoretisch nog een kans is op de derde plek bij de constructeurs, zal blijven strijden.

Voor de triple-header Mexico-Brazilië-Qatar waren de ogen bij McLaren nog gericht op de derde plek bij de constructeurs. Het team had zelfs een voorsprong, maar de triple-header verliep desastreus voor het Britse team. Ze pakten slechts vier punten terwijl grote concurrent Ferrari er 47 pakte. Daarmee nam het ook de derde plek over en heeft het meteen een groot gat geslagen. Met twee races te gaan kijkt McLaren tegen een achterstand van 39 punten aan. Het team kende wel de nodige pech: Lando Norris viel ver terug in Qatar na een lekke band terwijl Daniel Ricciardo in Mexico crashte met Valtteri Bottas en in Brazilië uit voorzorg vroegtijdig naar binnen gehaald werd.

“We moeten tot op zekere hoogte accepteren dat het zwaar is geweest voor het hele team”, zegt teambaas Andreas Seidl. “Het is natuurlijk pijnlijk om slechts vier punten te pakken in drie races. Maar als we kijken naar de manier waarop we de punten verloren, moeten we vaststellen dat het gewoon pech was. Dat hoort ook bij deze sport. Het was goed om te zien dat we een competitieve auto hadden met twee competitieve coureurs op de baan”, doelt hij op de race in Qatar. “Het team voerde de pitstops goed uit. We moeten gewoon terugslaan in Saoedi-Arabië”, aldus de strijdlustige Seidl.

Lees ook: Ricciardo: ‘Moet me nog meer aan de McLaren-stijl aanpassen’

Uiteraard hoopt Seidl nog dat McLaren de derde plek kan veroveren bij de constructeurs, maar makkelijk gaat dat niet worden. “De triple-header verliep gewoon niet zoals we gehoopt hadden. Maar soms gebeurt dat in deze sport. Nu moeten we blijven strijden in de laatste twee races. Zolang het theoretisch nog mogelijk is, zullen we alles geven voor het constructeurskampioenschap. Maar los daarvan willen we met een hoogtepunt het seizoen afsluiten. We willen goede resultaten pakken voordat we de winterstop ingaan”, besluit Seidl.

FORMULE 1 Magazine nummer 17 ligt nu in de winkels of is hier online te bestellen.