Met maar één punt achterstand op Lando Norris in het coureurskampioenschap is Max Verstappen momenteel de grootste bedreiging voor de McLaren-coureur. Zowel Red Bull als McLaren hoopt natuurlijk de wereldtitel voor hun coureur binnen te kunnen slepen dit jaar, waardoor er ook een verbale strijd tussen de teams is losgebarsten. Zo heeft McLaren-teambaas Andrea Stella kritiek op de klachten van Max Verstappen over de moeilijke RB21.

De strijd tussen de teams van Red Bull en McLaren is aangewakkerd, met Max Verstappen op nog maar één punt achterstand van Lando Norris in het coureurskampioenschap. Red Bull-adviseur Helmut Marko gooide eerder al olie op het vuur door te stellen dat McLaren de voorkeur geeft aan de verkeerde coureur, Norris. Volgens de Oostenrijker is Oscar Piastri namelijk zowel sneller als mentaal sterker dan de Brit.

McLaren-teambaas Andrea Stella slaat nu terug in de verbale strijd tussen de twee teams. De Italiaan vindt het maar niks dat Max Verstappen klaagt over de problemen aan de RB21. “Ik vraag me af wat de Red Bull-werknemers denken wanneer ze hun eigen coureur zo horen praten over de auto die zij hebben gebouwd”, vertelt Stella aan Sky Italia. “Een coureur moet de ambassadeur zijn van de waarden van een team. Dus een beetje solidariteit naar de Red Bull-werknemers.”

Uitlokken

Tegelijkertijd denkt Stella dat Verstappens op- en aanmerkingen aan de RB21 niet alleen een manier voor de Nederlander zijn om zijn ei kwijt te kunnen. “We weten dat Max niet alleen geweldig is in de auto, hij heeft ook erg goede communicatievaardigheden. Hij weet precies hoe hij iemand moet uitlokken.”

