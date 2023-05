Wordt het een ja of een nee? Michael Andretti hoopt nog steeds op het eerste als antwoord op de vraag of hij met een team de Formule 1 in komt. De Amerikaanse racelegende liet afgelopen weekend in Miami tegenover diverse media weten dat halverwege juli vermoedelijk meer duidelijk wordt.

Andretti heeft zijn pijlen gericht op een entree in 2025. “Dat is nog steeds het plan.” De zestigjarige oud-coureur doet dat niet alleen, maar met een project waarin hij samenwerkt met de Amerikaanse fabrikant Cadillac. “We leveren deze week alle benodigde papieren in, hopelijk krijgen we in juli een antwoord. Ondertussen zijn we al druk bezig ons team op te bouwen.”

Veel van de huidige Formule 1-teams ageren ondertussen al enkele maanden tegen de komst van Andretti of een andere elfde renstal. Hoe meer teams, hoe minder geld voor iedereen en daarbij komt de praktische kant. Zo wees onder anderen Red Bull-teambaas Christian Horner al op beperkte ruimte in pitstraten en paddocks zoals in Monaco of Zandvoort.