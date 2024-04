Na een matig 2023 en een eveneens moeizame start aan het huidige seizoen, wordt Lance Stroll weer dikwijls weggezet als een coureur die zijn stoeltje gekocht heeft. Vader Lawrence zwaait immers nog steeds met de scepter bij Aston Martin. Inmiddels wordt er weer hardop getwijfeld aan de kwaliteiten van de 25-jarige coureur. Echter, teamgenoot Alonso legt uit waarom we Lance Stroll niet zomaar mogen wegcijferen.

Na vier races in het huidige seizoen lijkt er weinig te zijn veranderd binnen de Aston Martin-garage. Fernando Alonso vormde al meermaals een bedreiging voor de topteams, terwijl Lance Stroll moet vechten voor elk WK-punt. Met de ambitieuze plannen van de Engelse renstal – die vanaf 2026 met motorleverancier Honda het kampioenschap wil gaan bestormen – vraagt men zich in de paddock af wat Stroll nog te bieden heeft.

Teamgenoot Alonso neemt het in aanloop naar het raceweekend in China op voor Lance Stroll. “Lance en ik helpen het team op verschillende manieren”, legt hij uit. “Hij heeft veel meer gevoel voor bepaalde dingen dan ik. Zijn analyses zijn daarom cruciaal voor het team en helpen ons om de auto te verbeteren. Ik ben daar minder gevoelig voor, ik vermijd bepaalde problemen en kan uit elke auto 90 procent van het vermogen halen. Maar om al het potentieel eruit te halen, heb ik die hulp van een teamgenoot nodig.”

Alonso verlengde onlangs zijn contract met Aston Martin tot 2026 en daarna. Van Lance Stroll is het onbekend hoe lang hij het nog in Silverstone volhoudt. Als het team straks gaat samenwerken met Honda, zouden ze zomaar een gooi kunnen doen naar de titel. Er zijn ongetwijfeld coureurs die daarom azen op het stoeltje van Lance Stroll. Momenteel staat deze met 9 punten op de tiende plaats in het kampioenschap, twee plekken achter Alonso (24 punten). In 2023 sloot Aston Martin het jaar af met een opmerkelijk verschil tussen de Spanjaard (206 punten) en de Canadees (74 punten).

