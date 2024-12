Nog een FIA-kopstuk wil het strijdveld verlaten – na onder anderen racedirecteur Niels Wittich en steward Tim Mayer, zou nu ook wegsport-directeur Andrew Wheatley zijn aftreden hebben aangekondigd. Het bestuursorgaan is de afgelopen maanden meermaals onder vuur komen te liggen, mede door controversiële straffen in de Formule 1 en de positie van voorzitter Ben Sulayem.

Volgens het Duitse Autosport legt Andrew Wheatley zijn taken neer, al is er vooralsnog weinig bekend over de reden van zijn vertrek. Wheatley trad in 2019 toe tot de FIA als manager van de WRC-raceklasse. In 2022 werd hij gepromoveerd tot rallydirecteur, waarna hij dit jaar werd aangesteld als directeur van alle wegsporten die de FIA vertegenwoordigt. Het is onduidelijk wie deze functie in 2025 zal vervullen.

Leegloop

Andrew Wheatley is de zoveelste hooggeplaatste FIA-functionaris die vertrekt. In korte tijd nam het bestuursorgaan ook afscheid van Formule 2-racedirecteur Janette Tan en racesteward Tim Mayer. Daarnaast werd racedirecteur Niels Wittich midden in het Formule 1-seizoen vervangen door Rui Marques. Deze leegloop roept veel vraagtekens op bij zowel fans als teams. Mercedes-topman Toto Wolff vergeleek de voortdurende verschuivingen binnen de organisatie met ‘een realityshow‘ en riep op tot meer transparantie.

Ondertussen staat ook voorzitter Mohammed Ben Sulayem steeds meer onder druk. De Emirati zou zich volgens bronnen te veel bemoeien met de regelgeving in de Formule 1. Naar verluidt wordt er binnenkort gestemd over een voorstel dat hem nog meer macht binnen de organisatie zou geven. Ben Sulayem bereidt zich ondertussen voor op een verkiezingscampagne voor een tweede ambtstermijn als FIA-president.

