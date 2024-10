Red Bull moest het de afgelopen races afleggen tegen concurrenten McLaren en Ferrari – het team moet inmiddels vrezen voor de tweede plek bij de constructeurs. Max Verstappen, die zijn kampioenschap moet verdedigen met een gebrekkige RB20, heeft nog zes races om de titel binnen te halen. Verstappen zou in de nabije toekomst echter ook nog een gridstraf kunnen krijgen.

Max Verstappen kreeg tijdens de GP van België al een gridstraf van tien plaatsen, omdat hij op Spa gebruikmaakte van zijn vijfde motor. De vraag is of hij hiermee het seizoen kan uitrijden. Volgens het gerenommeerde Formu1a.uno zal de Nederlander sowieso nog één keer een nieuwe krachtbron in zijn RB20 moeten lepelen. Omdat hij al een gridstraf heeft gehad, zou de volgende straf minder zwaar zijn – hij zou dan vijf plaatsen moeten inleveren in plaats van tien.

São Paulo?

De vraag is wanneer Verstappen het beste een gridstraf kan incasseren. Het aanstaande raceweekend in Austin is geen optie, omdat Red Bull daar een aantal nieuwe upgrades wil testen. Tijdens de GP van Mexico is inhalen door de hoge ligging en het beperkte DRS-effect minder goed mogelijk, waardoor ook hier een gridstraf niet ideaal zou zijn. De kans is groot dat, als Verstappen daadwerkelijk een motorwissel nodig heeft, hij kiest voor São Paulo.

In het verleden hebben meerdere coureurs bewezen dat er in Brazilië voldoende inhaalmogelijkheden zijn. Zodoende maakt Verstappen, zelfs met een gridstraf, nog steeds kans op een goede eindklassering. Als hij in São Paulo voor een nieuwe motor kiest, hoeft die nog maar vier races en twee sprints te doorstaan.

