Meer simsucces voor Verstappen na felle gevechten en een race incidentje

Max Verstappen heeft ook in de vierde ronde van het Real Racers Never Quit-simkampioenschap beide races gewonnen, al ging er een felle verdediging en racing incident aan zege nummer twee vooraf.

In race één, dit keer met Formule 3-bolides op het circuit van Road America, had Verstappen alles onder contrle. De Nederlander begon van pole, voor Lando Norris, Sheldon van der Linde en Nick Catsburg, en finishte ook als eerste. Van der Linde werd tweede, Norris derde.

De vierde plek ging niet naar Catsburg, maar wel naar een andere Nederlander: Bent Viscaal. Catsburg viel terug na een issue. De Belg Stoffel Vandoorne maakte ondertussen meerdere virtuele koprollen na een botsing.

Felle gevechten in race twee

Race twee stond in het teken van enkele felle duels tussen polesitter Daniel Juncadella, de als tweede vertrokken Verstappen en Norris. Juncadella maakte een foutje in de openingsronde en Verstappen en Norris konden er langs. Norris pakte daarna ook Verstappen, maar spinde een paar bochten later.

Vervolgens ging het vooral tussen Verstappen en Juncadella, die de Nederlander flink onder druk zette, met Van der Linde die zich ook nog even in het duel mengde. Juncadella kwam echter weer op twee na problemen met de verbinding bij Van der Linde.

Juncadella opende in de laatste drie ronden de aanval voluit, maar Verstappen verdedigde sterk. En ferm, met contact tussen de twee in de laatste ronde toen Juncadella in een snelle bocht buitenom wilde. Beide coureurs bestempelden het echter als race incident en daarmee stond Verstappens zege.

Ziehier het race incident uit race twee. Onder de tweet kun je beide races op Road America terugkijken.