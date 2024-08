De tweede vrije training voor de GP van Nederland verliep allesbehalve vlekkeloos. Meerdere coureurs belandden naast de baan, terwijl Nico Hülkenburg zijn sessie al vroeg beëindigde met een bezoekje aan de muur. Ook in de pitstraat was het chaos – een aantal teams zaten hun concurrenten in de weg. De stewards hebben inmiddels de eerste boetes uitgedeeld.

Zowel Williams als Sauber is bestraft voor een zogenaamde unsafe release in aanloop naar de GP van Nederland. Bij het uitrijden van de pitbox zaten Alexander Albon en Guanyu Zhou andere coureurs in de weg; Lance Stroll en Daniel Ricciardo moesten in de ankers om een aanrijding te voorkomen. Het leverde Williams en Sauber boetes van vijfduizend euro op. “De stewards aanvaarden dat de fout is gemaakt door het team en niet door de coureur”, luidt een officieel statement. “Daarom wordt, in overeenstemming met eerdere beslissingen, een boete aan het team opgelegd.”

Voor Williams is het de tweede boete van het weekend. Het team werd in de eerste vrije training al op de bon geslingerd omdat coureur Logan Sargeant te snel reed in de pitstraat. De Amerikaan ging slechts een halve kilometer per uur te hard, waarschijnlijk omdat hij net een verse set regenbanden onder zijn auto had geschroefd. Het leverde Williams een boete van ‘slechts’ honderd euro op.

