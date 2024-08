Heb je de tweede vrije training gemist? George Russell was de snelste deze sessie. Max Verstappen kwam niet verder dan P5. De Nederlander reed deze training een andere strategie. Bekijk hier een video, samengesteld door Viaplay, met de hoogtepunten van de tweede vrije training tijdens de Dutch GP 2024.

