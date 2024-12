Na de eerste vrije training in Abu Dhabi hebben meerdere coureurs gridstraffen gekregen, onder wie Charles Leclerc. De Monegask moet na de kwalificatie op zaterdag tien plaatsen inleveren. Dat is slecht nieuws voor de Ferrari-coureur, die slechts acht punten verwijderd is van de tweede plaats in het coureurskampioenschap. Bovendien maakt Ferrari nog kans op de titel bij de constructeurs.

Charles Leclerc klokte tijdens de eerste trainingssessie op het Yas Marina Circuit de snelste tijd. Het duurde echter lang voordat hij eindelijk de baan opkwam, omdat Ferrari eerst een technisch probleem moest verhelpen. De Scuderia besloot uiteindelijk om de batterij van Charles’ bolide te vervangen. Met nog een halfuur op de klok kwam de Monegask alsnog naar buiten. Niet veel later reed hij de snelste tijd in zijn SF-24, terwijl rivaal Lando Norris op de tweede plek volgde.

Gridstraffen in Abu Dhabi

De wedstrijdleiding kon de batterijwissel echter niet onbestraft laten. Tijdens de aankomende Grand Prix in Abu Dhabi krijgt Leclerc een gridstraf van tien plaatsen. Dat is een flinke domper voor Ferrari, dat zondag met McLaren strijdt om de titel bij de constructeurs. Daarnaast is Leclerc zelf ook verwikkeld in een hevige strijd. Hij is rivaal Lando Norris tot op acht punten genaderd en maakt nog steeds kans op de tweede plaats in het coureurskampioenschap.

Ook beide Williams-coureurs hebben een gridstraf gekregen. Zowel Alex Albon als Franco Colapinto wordt tijdens de laatste race van het seizoen vijf plaatsen teruggezet. De Britse renstal heeft verschillende onderdelen in de motoren vervangen. Het is een lang seizoen geweest voor Williams, dat de afgelopen weken herhaaldelijk te maken kreeg met crashes en uitvalbeurten. De torenhoge rekeningen die daarmee gepaard gaan, zouden nu al invloed hebben op de ontwikkeling van de auto voor 2025.

