Na zijn teleurstellende kwalificatie in Singapore (elfde tijd) wachtte Max Verstappen later op de avond een kleine meevaller. Verstappen kreeg van de wedstrijdleiding namelijk geen gridstraf, maar slechts twee reprimandes en dus een bescheiden boete van 5.000 euro. Daardoor begint de tweevoudig wereldkampioen van Red Bull zondag vanaf P11 aan de race.

Meteen na de enerverende kwalificatie kreeg Verstappen het bericht dat hij zich bij de wedstrijdleiding diende te melden voor drie vermeende overtredingen: in Q1 voor het ophouden van andere coureurs bij de uitgang van de pitlane en voor het hinderen van respectievelijk de Amerikaan Logan Sargeant en de Japanner Yuki Tsunoda.

‘Mensen achter me hebben geklaagd’

Voor het incident in de pitlane kreeg Verstappen zijn eerste waarschuwing. Verstappen had tegen onder andere FORMULE 1 Magazine daarvoor al de volgende verklaring gegeven: “Dit is iets wat we regelmatig op deze manier doen. Als het licht op groen gaat, dan gaat degene vooraan weg. De tweede wacht even en gaat dan ook, dan wacht degene daarachter weer en zo laat iedereen een beetje een gat vallen. Toen mijn auto begon te rollen en ik zag dat er veel auto’s dicht op elkaar zaten, wist ik al wat er ging gebeuren in de laatste chicane. Daarom stopte ik weer: ik wilde minder drama creëren. Het mag duidelijk zijn dat mensen achter me hebben geklaagd, maar ik dacht dat dit de veiligste optie was.”

Het ophouden van Sargeant was een gevalletje ‘no further action’, voor het ophouden van Tsunoda ontving hij zijn tweede reprimande, waar dus een bescheiden geldboete op staat.

Verstappen wist de afgelopen tien races te winnen, hetgeen een record is. De Limburger gaat ervan uit dat aan deze reeks in Singapore morgen een einde komt. “We hebben een goede serie gehad. Ik zou altijd zo’n seizoen willen met veel overwinningen en één heel slecht weekend dan andersom. Ik wist dat er een dag zou komen dat je niet zou winnen”, aldus Verstappen. Lees zijn uitgebreide reactie hier.

Lees hier alles over de GP van Singapore met o.a. het complete tijdschema

De speciale Dutch Grand Prix editie van FORMULE 1 Magazine vind je nu in de winkel of in je brievenbus! Bestellen kan ook online en dan heb je jouw exemplaar, met gratis bezorging in heel Nederland, nog voor de Grand Prix binnen! In deze editie vind je alles wat je nodig hebt voor de race op Zandvoort, van mooie interviews tot achtergronden en nuttige informatie. Zoals:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap met het complete tijdschema

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!