Een verkeerde afstelling en daardoor een auto die niet deed wat hij wilde; Max Verstappen had zaterdag wel een verklaring voor de tegenvallende kwalificatie in Singapore. Hij eindigde daarin slechts als elfde. De imposante zegereeks lijkt daarmee ten einde, Verstappen verwacht geen wonder. “Ik wist dat er een dag zou komen waarop je niet meer wint.”

De handdoek gooien, dat doet Verstappen nooit. Maar de tegenvallende kwalificatie in Singapore in combinatie met een mogelijke gridstraf, maakt winnen lastig of zelfs onmogelijk. “Misschien start ik wel als laatste”, klonk het zaterdag.

Vooruitblikkend op de race zegt de tweevoudig wereldkampioen te verwachten dat het hoe dan ook een “lange, zware avond zal worden”. Verstappen verwacht geen wonder. “In Spa kun je vanaf P20 winnen, omdat je er kunt inhalen. Hier moet je twee, drie seconden sneller zijn. En dat zijn we niet.”

Hoe het ook afloopt, Verstappen telt zijn zegeningen. “Ik zou altijd zo’n seizoen willen met veel overwinningen en één heel slecht weekend, in plaats van andersom. Ik wist dat er een dag zal komen waarop je niet meer wint. Maar het belangrijkste is nu dat we begrijpen wat er mis is gegaan. En ik ben ervan overtuigd dat het volgende week in Japan wel goed zal gaan. Dat bleek al op de simulator.”

Drama is compleet

Het sportieve drama van Red Bull in Singapore is compleet door de slechte prestatie van Sergio Pérez. Die eindigde als dertiende in de kwalificatie. De auto lag zowel hem als Verstappen niet. “Het was al een moeilijk weekend en in de kwalificatie was het nog lastiger dan verwacht”, aldus de Nederlander. “Na de derde vrije training hebben we een paar dingen aangepast, dat maakte het helaas erger.”

Hij vervolgde: “Ik had geen grip, de auto was moeilijk te besturen en dan heb je geen vertrouwen om tot de limiet te gaan. Ik kon ook niet goed remmen. Dat zijn allemaal zaken die je natuurlijk niet wilt hebben op een stratencircuit. We hebben als team foute beslissingen genomen, daar betalen we de prijs voor.”

Met de nieuwe FIA-richtlijnen rondom de ‘flexi-wings’ heeft het moeizame weekend volgens Verstappen niets te maken. “Ik zat al op die vraag te wachten”, zei hij even later tegen buitenlandse media. “Maar wacht maar even tot volgende week in Japan en dan zullen we het zien.”