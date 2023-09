Carlos Sainz was zaterdag de rapste in de kwalificatie van de Grand Prix van Singapore. Naast hem op de eerste rij staat George Russell. De Mercedes-coureur was 0,072 seconden langzamer. De grootste verrassing was het sportieve drama van Red Bull in Q2: zowel Max Verstappen als Sergio Pérez viel buiten de top-10.

Dat Verstappen elfde werd en zijn Mexicaanse teamgenoot dertiende, was na afloop het grootste gespreksonderwerp. Maar dat deed niets af aan de fraaie prestatie van Sainz. Die greep namens Ferrari zijn tweede pole position op rij. Teamgenoot Charles Leclerc eindigde als derde, voor Lando Norris (McLaren). Lewis Hamilton snelde in Q3 naar plek 5.

Verstappen en Pérez waren er toen al niet meer bij. Het Red Bull-duo sneuvelde in Q2. Dat Verstappen een moeilijke kwalificatie te wachten stond, was aan de hand van de vrije trainingen al duidelijk. Daarin liep het met name op de vrijdag niet naar wens. De balans in de auto was volgens de Nederlander niet goed en het gat met Ferrari was, in aanloop naar de kwalificatie, groter dan gedacht.

Niemand die echter had kunnen voorzien dat de Red Bull-coureurs niet eens Q3 zouden halen. Een wonder zal dan ook nodig zijn voor Verstappen om zondag mee te doen om de prijzen. In drie van de vier laatste Grands Prix startte hij overigens al niet vanaf de eerste plaats, maar wist hij desondanks te winnen (Hongarije, België en Italië). Ook in Miami lukte dat Verstappen eerder dit seizoen. Alleen in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan greep hij zowel naast pole als de zege.

Verstappen moet zich zaterdag na de kwalificatie ook nog melden bij de stewards. Dit in verband met hinderen van Yuki Tsunoda tijdens Q2 en het hinderen van andere coureurs in de pits tijdens Q1.

Hoop voor Russell

De strijd om de overwinning zal vermoedelijk tussen anderen gaan tijdens de race. Sainz heeft de beste papieren, maar in de long runs zat het vrijdag tijdens de vrije trainingen dicht bij elkaar. Mercedes mag in de persoon van Russell ook hopen op dagsucces.

De kwalificatie begon overigens met een zware crash van Lance Stroll. Die ging er bij het opkomen van start-finish aan het einde van Q1 hard af. Het zorgde voor een rode vlag toen de vlag al was gevallen, einde Q1 derhalve. De Canadees kon ongedeerd uitstappen, maar zijn bolide raakte ernstig beschadigd.

