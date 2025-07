Max Verstappen heeft Laurent Mekies met zijn sprintzege op Spa-Francorchamps een vliegende start aan zijn tijd bij Red Bull bezorgd. Het was de eerste keer voor de Fransman dat hij een overwinning van de viervoudig wereldkampioen als teambaas van de Oostenrijkse renstal meemaakte. Mekies heeft daarom ook niet geheel verrassend alleen maar lovende woorden over voor de Nederlander: ‘Hij maakte geen enkele fout’.

Hoewel een zege voor Max Verstappen in principe geen verrassing zou moeten zijn, was de wereldkampioen zelf opgelucht na zijn sprintzege op Spa-Francorchamps. “Winnen in Spa is altijd mooi, dus deze telt voor mij ook”, zei de Red Bull-coureur zelfs na de sessie. Voor kersverse Red Bull-teambaas Laurent Mekies was de zege van Verstappen ook een mooi moment: het is de eerste keer dat de Fransman op deze manier een overwinning van de wereldkampioen meemaakt.

“Max stond onder grote druk vijftien rondes lang, en hij maakte geen enkele fout”, prijst de teambaas zijn coureur op Spa-Francorchamps. “Hij wist echt alles, samen met het team, uit de auto te halen wat erin zat. We hadden vandaag niet de snelste auto, maar konden toch de zege pakken. Dat was echt indrukwekkend werk van het hele team. We konden zowel de banden als de McLarens onder controle houden.”

‘Zal altijd mijn best doen voor het team’

Ook Verstappen zelf is blij dat hij met zijn zege op geliefd circuit Spa-Francorchamps Mekies een vliegende start kon bezorgen, zo vertelt hij in de persconferentie. “Het team kan er altijd vanuit gaan dat ik mijn best zal doen, wie er dan ook aan het roer staat. Dat weten ze. Ik houd me nooit in, en zal ze altijd het best mogelijke resultaat geven. Daar betalen ze me ook voor!”, sluit Verstappen grappend af.

