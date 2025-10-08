Red Bull-teambaas Laurent Mekies blikt terug op het raceweekend van Yuki Tsunoda in Singapore. Terwijl Max Verstappen op het podium mocht klimmen na de Grand Prix, zat er voor zijn Japanse teamgenoot niet meer in dan een twaalfde plaats. De coureur deed zelf al eerder zijn beklag over zijn openingsronde op het Marina Bay Street Circuit, en ook Mekies bestempelt de eerste meters van de Japanner als ‘schokkend’.

“De slechtste start die ik ooit in mijn leven heb gehad”, zo bestempelde Yuki Tsunoda de openingsfase van zijn GP Singapore. De Japanner raakte ingesloten door Liam Lawson en Nico Hülkenberg, en verremde zich bij het ingaan van de eerste bocht. Vervolgens zag de coureur Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto en Lance Stroll aan zich voorbijkomen. Tsunoda kon in de verdere race nog wel terugvechten naar een twaalfde plek, maar zag de kans op een kostbare puntenfinish verdampen.

Ook Red Bull-teambaas Laurent Mekies zag de strubbelingen van Tsunoda, die al op de zaterdag begonnen toen de coureur tijdens de kwalificatie niet verder kwam dan Q2. “Het was al geen goede zaterdag voor Yuki”, vertelt de Fransman in Singapore. “Ik was om eerlijk te zijn zeker tevreden met zijn werk op vrijdag. Het zag er in theorie misschien niet spectaculair uit, maar elke ronde zat hij toch op het gewenste niveau. De zaterdag was echter slecht, en we moeten samen met hem uitzoeken wat er nu misging.”

‘Schokkend’

Voor de openingsronde van Tsunoda tijdens het hoofdnummer op zondag had Mekies geen enkel goed woord over. “De eerste ronde was zeker schokkend”, is de Fransman niet mals. “Maar daarna reed hij een goede race.”

