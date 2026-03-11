Laurent Mekies is niet verrast door de voorsprong van het team van Mercedes in Melbourne. De Fransman is het met de eerdere conclusie van Max Verstappen eens dat de Zilverpijlen in Bahrein nog ‘spelletjes speelde’ om het ware tempo van de W17 te verhullen. Toch gaat Red Bull zelf niet bij de pakken neerzitten door het huidige gat naar Mercedes: ‘Een plek bij de top-vier is het juiste uitgangspunt’.

Red Bull is het nieuwe seizoen begonnen met een zesde plaats, dankzij de indrukwekkende inhaalrace van Max Verstappen in Melbourne. De Nederlander begon zijn eerste kwalificatie van het seizoen nog op dramatische wijze, toen hij tijdens zijn eerste snelle ronde al van de baan schoot. De wereldkampioen kon een etmaal later veertien plaatsen goedmaken in de race, maar kwam niet aan oude rivaal Lando Norris voorbij.

LEES OOK: Verstappen stelt duidelijk doel voor GP China: ‘Meedoen in de strijd’

Teambaas Laurent Mekies was niet verrast door de achterstand van zijn team op Mercedes en Ferrari. “We hadden voorspeld, na de tests voorafgaand aan het seizoen, dat we vierde zouden worden”, vertelde hij aan de media in Melbourne. “Achteraf gezien denk ik dat dat vrij nauwkeurig was. Dit weekend was het waarschijnlijk nog iets beter, aangezien Isack (Hadjar, red.) na een vlekkeloze kwalificatie op de derde plaats op de grid stond. Hij heeft daar dus uitstekend werk geleverd om het maximum te halen uit alles. In de race moeten we waarschijnlijk zeggen dat we minstens op hetzelfde niveau zaten als McLaren, maar zeker niet in staat waren om te strijden met Ferrari of Mercedes.”

De spelletjes van Mercedes

“Dat is iets waar we ons bewust van zijn. We hebben de ambitie en de plicht om een pad uit te stippelen om deze jongens in te halen”, blijft Mekies strijdvaardig. “Dat zal even duren. Maar nee, het was geen verrassing.” Volgens de Fransman is het racetempo van de Zilverpijlen in Melbourne bewijs dat Mercedes in Bahrein de kaarten tegen de borst hield. “Wat betreft het verschil met Mercedes, zeiden we na de tests dat het erg moeilijk was om te beoordelen, omdat we wisten dat er spelletjes werden gespeeld om het tempo te verbergen”, is de teambaas het eens met de eerdere uitspraken van Verstappen. “Dus ik zou niet zeggen dat we verrast zijn door het verschil dat we hier zien.”

LEES OOK: Verstappen verdenkt Mercedes van ‘sandbagging’: ‘Wacht maar tot Melbourne’

Toch was Mekies wel blij om te zien hoe goed de Red Bull-krachtbron mee kan doen vooraan in het Formule 1-veld. “Bij ons overheerst het gevoel dat we meedoen in de strijd”, aldus de teambaas, die nog niet durft te voorspellen of de Oostenrijkse renstal hiermee ook meedoet om de wereldtitels. “We doen mee in de strijd, omdat het seizoen erg lang is. Een plek bij de top-vier is het juiste uitgangspunt gezien de stand van zaken van het project. We hebben de ambitie en de plicht om dat doel na te streven.”

Lees hier alles over de GP China

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.