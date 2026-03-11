Max Verstappen heeft een duidelijk doel voor de Grand Prix van China. De Nederlander wil graag weer meedoen in de strijd vooraan het veld, nadat hij in Melbourne nog op achterstand kwam door zijn crash in de kwalificatie. Verstappen begon vervolgens vanaf plek twintig aan de race, en eindigde als zesde achter de Mercedessen, Ferrari’s en McLarens Lando Norris. ‘Het was veelbelovend om te zien dat we een goede comeback maakten in de race’, aldus de viervoudig wereldkampioen.

Max Verstappen reed tijdens de eerste Grand Prix van het jaar in Australië een indrukwekkende inhaalrace. De Nederlander startte vanaf de twintigste plek, maar kwam als zesde over de finishlijn. Hoewel er volgens de wereldkampioen nog veel werk aan de winkel is voor de RB22, blikt hij ook tevreden terug op de openingsrace.

“Het was goed om weer te racen en het was veelbelovend om te zien dat we een goede comeback maakten in de race”, kijkt Verstappen nog een keertje achterom in de voorbeschouwing op de GP China. “Het team heeft geweldig werk verricht om te komen waar we nu zijn, maar er is nog veel te doen en we kunnen veel leren van die race. We werden met name beïnvloed door de bandenslijtage in Melbourne, wat ook een probleem kan zijn op dit circuit in Shanghai, en het energiemanagement is iets waar we ook naar kunnen kijken.”

‘Meedoen in de strijd’

Voor Verstappen is het doel voor het raceweekend in Shanghai duidelijk. “We blijven data verzamelen en werken aan het verbeteren van de auto”, vertelt de Red Bull-coureur. “We leren nog steeds en we willen deze week meer meedoen in de strijd.” Al brengt de GP China wel een extra uitdaging mee om dat laatste voor elkaar te krijgen. “Het is natuurlijk een sprintweekend, dus we hebben minder tijd om aan de afstelling van de auto te werken, dus we moeten ervoor zorgen dat we meteen goed van start gaan. Het circuit is vrij uniek, met een behoorlijk uitdagende lay-out met verschillende bochten, maar met genoeg mogelijkheden om in te halen.” Verstappen won een keer eerder de GP China. In 2024 was de wereldkampioen in de RB20 een ruime dertien seconden sneller dan de rest van het veld.

