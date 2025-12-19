Red Bull-teambaas Laurent Mekies verwacht nog een aantal ‘zeer zware maanden’ voor Red Bulls motorproject. De Oostenrijkers staan op het punt om hun eerste eigen Formule 1-krachtbron te introduceren, maar volgens de Fransman zal deze niet meteen de beste van het veld zijn. ‘We gaan de strijd aan met mensen die dit al negentig jaar doen’, aldus Mekies, die de uitdaging wel in het straatje van Red Bull vindt passen.

Red Bull staat in maart niet alleen met een hele nieuwe bolide aan de start van het 2026-seizoen, maar ook voor het eerst met een eigen krachtbron. De renstal bouwt momenteel, samen met het Amerikaanse Ford, hun eerste eigen motor, nadat de jarenlange samenwerking met motorleverancier Honda in december 2025 tot een einde is gekomen. Toto Wolff van Mercedes – al jarenlang een vaste motorleverancier in de Formule 1 – vergeleek het nieuwe project van Red Bull eerder al met het beklimmen van de Mount Everest.

Red Bull-teambaas Laurent Mekies geeft daarin zijn collega gelijk, en verwacht ook dat zijn team een aantal ‘lastige maanden’ tegemoet gaat. “Het zou naïef zijn om te denken dat we meteen met de beste motor aan de start staan”, erkende de Fransman in Abu Dhabi. “We weten dus dat we een paar zeer, zeer zware maanden tegemoet gaan. Veel slapeloze nachten, een paar hoofdbrekers, maar het hoort ook bij het voorrecht om met dit soort uitdagingen te worden geassocieerd.”

‘Alleen Red Bull kan dit doen’

Volgens Mekies past het motorproject, met de naam Red Bull Powertrains, helemaal in het straatje van de Oostenrijkse renstal. “We hebben het al vaker gezegd: de beslissing om je eigen krachtbron te ontwikkelen, in ons geval met de steun van Ford, is de gekste beslissing die je kunt nemen. Het was waarschijnlijk een beslissing die alleen Red Bull kon nemen. We gaan de strijd aan met mensen die dit al negentig jaar doen. We houden van de uitdaging, we houden van dat idee. Het is heel Red Bull, we zijn erg trots om dit samen met Ford te doen.”

