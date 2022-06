De Formule 1 zal voorlopig nog geen afscheid nemen van Australië. Het contract met Melbourne is verlengd waardoor Albert Park tot en met 2035 toneel is van de Australische Grand Prix. Bovendien zullen vanaf volgend jaar de Formule 2 en Formule 3 meereizen voor het voorprogramma.

Melbourne verscheen in 1996 voor het eerst op de Formule 1-kalender en is altijd een populaire race geweest. Dat werd dit jaar nog maar eens bewezen: maar liefst 419.000 fans trokken naar het stratencircuit rond Albert Park.

De afgelopen tijd heeft de organisatie hard gewerkt aan veranderingen aan het circuit, aangezien het 5.278 kilometer lange asfaltlint weinig spektakel opleverde. Het circuit is daarom op veel plekken verbreed en de krappe chicane na bocht 8 is veranderd om het inhalen te bevorderen.

De Formule 1 is blij met Australië en vice versa, waardoor er een handtekening is gezet onder een nieuw contract dat ervoor zorgt dat Melbourne tot en met 2035 zeker is van een plek op de Formule 1-kalender, een verlenging van tien jaar. Daar komt bovendien bij dat de Formule 2 en Formule 3 vanaf 2023 voor het eerst zullen meereizen voor het voorprogramma.

Formule 1-baas Stefano Domenicali spreekt van een ‘perfecte match’. “Ik ben verheugd om aan te kondigen dat Melbourne en Albert Park tot en met 2035 op de Formule 1-kalender blijven”, zegt Domenicali. “Het is altijd al een favoriet van de fans, coureurs en teams geweest en Melbourne is een ongelooflijke en levendige internationale stad die perfect bij onze sport past. Dit jaar zagen we

grote menigten en gepassioneerde fans bij de Grand Prix en we zijn zeer enthousiast over de toekomst in Australië terwijl onze sport blijft groeien”, aldus de Italiaan.

Welk plekje het circuit op de kalender krijgt is nog niet bekend. Melbourne was vaak de opening van het seizoen, maar kon dat door het coronavirus even vergeten. Dit jaar vormde Albert Park de derde ronde van het kampioenschap.