Mercedes-aanwinst George Russell weet dat hem in 2022 zijn ‘meest intense’ jaar en Formule 1-seizoen tot op heden te wachten staat. Niet alleen door het recordaantal van 23 races, maar vooral door alles wat bij zijn promotie van Williams naar Mercedes komt kijken.

Russell kijkt dan ook eerst uit naar een lekker ontspannen vakantie, want vanaf later deze maand wordt het druk. “Ik denk dat 2022 het meest intense jaar van mijn leven zal worden”, stelt hij zelfs in gesprek met Autosport. “Vanwege de racekalender, maar ook wat alles buiten het circuit en dingen zoals marketing betreft.” Ook in dat opzicht is Mercedes namelijk een stap op vergeleken met Williams, beseft hij.

“Ik heb redelijk geluk gehad in dat we bij Williams niet heel veel marketingactiviteiten hadden, vanwege de positie waar we in zaten”, verwijst hij naar Williams’ plek in het achterveld. “Bij Mercedes hebben we heel veel sponsoren. Dat betekent ook veel verplichtingen waar wij coureurs aan moeten voldoen.” Volgens Russell hebben veel activiteiten voor sponsors en partners door de coronapandemie ook lang op een laag pitje gestaan en moet er wat worden ingehaald.

Ontwikkelingswerk

Russells transfer van Williams naar Mercedes valt natuurlijk ook samen met de introductie van de nieuwe generatie Formule 1-bolides. Om die reden is het belangrijk gelijk een goede technische basis te leggen. Voor 2022 én daarna. “Ik wil komend seizoen natuurlijk winnen, maar het is ook belangrijk dat we ervoor zorgen dat we voor de komende vier jaar een auto hebben waarmee we kunnen winnen.” Dat betekent veel ontwikkelingswerk doen met de engineers.

“Ik ben geen engineer, maar als coureur kun je een enorme rol spelen in het ontwikkelingspad van een team. Dat is dus iets waar ik me zeker op zal concentreren”, benadrukt Russell. Bij Mercedes heeft hij natuurlijk ook meer middelen tot zijn beschikking dan bij Williams. Dat is iets wat zijn voorganger Valtteri Bottas – die dezelfde overstap maakte – ook al opmerkte. Daarnaast moet hij zijn nieuwe team natuurlijk nog leren kennen. Russell kan zijn borst dus natmaken.

