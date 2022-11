Mercedes mag de eerste startrij voor de Grand Prix van Brazilië behouden. Er stond door een vermeend incident bij de startprocedure een vraagteken achter de tweede startplek van Lewis Hamilton, maar die is vrijgesproken. Ook Pierre Gasly ontsnapte aan een straf en de voor hem zeer gevaarlijke strafpunten.

Hamilton kwam net als Daniel Ricciardo en Guanyu Zhou onder het vergrootglas van de stewards te liggen. Zij zouden zich niet helemaal aan de regels omtrent de startprocedure hebben gehouden, maar die incidenten werden na de sprintrace pas onderzocht.

De stewards hebben na het onderzoek alle drie de coureurs vrijgesproken, waardoor Hamilton zijn tweede startplek behoudt en Mercedes daarmee de eerste startrij in handen heeft voor de Grand Prix van Brazilië. Hamilton kwam als derde over de streep, maar kreeg de tweede startplek vanwege de gridstraf van Carlos Sainz in de schoot geworpen.

Pierre Gasly moest zich ook bij de stewards melden. Hij had namelijk ‘onnodig langzaam’ gereden in een van zijn verkenningsronden op weg naar de startgrid. De AlphaTauri-coureur deed er tussen de twee safetycarlijnen, waarvan lijn twee op de exit van de pitstraat ligt en lijn één bij de pitingang, 1:14.185 over, waar een maximumtijd van 1:12 was opgelegd door de wedstrijdleiding.

De stewards stellen vast dat Gasly dus inderdaad te langzaam reed, maar zij hielden rekening met het feit dat er ‘mensen op de grid waren na de eerste safetycarlijn’. Gasly kreeg enkel een waarschuwing en ontsnapte zo aan een mogelijk kostbare straf. Hij heeft namelijk tien strafpunten en met twaalf strafpunten volgt een schorsing voor één race.

Ook Alpine-coureurs Fernando Alonso en Esteban Ocon werden op het matje geroepen. Zij moesten uitleg geven over het incident op start/finish, waar Alonso tegen de achterkant van de Alpine van zijn teamgenoot kwam en zijn voorvleugel beschadigde. Na de twee coureurs gehoord te hebben deelden de stewards een tijdstraf van vijf seconden uit aan Alonso. Hij verloor zo zijn vijftiende plek en viel terug tot de achttiende plek.

Foto: Motorsport Images