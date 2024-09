Terwijl Lando Norris en Charles Leclerc vrijdag moesten wedijveren om de snelste rondetijden, liet Mercedes het afweten in Singapore. Coureurs Lewis Hamilton en George Russell betreuren een ‘moeilijke’ openingsdag op Marina Bay. De Silver Arrows – voor de gelegenheid in een groen jasje gestoken – hebben ‘alles geprobeerd’, maar kwamen niet verder dan de zevende tijd.

Een verslagen Lewis Hamilton stond vrijdag de media te woord. De zevenvoudig wereldkampioen heeft de GP van Singapore al vier keer gewonnen, maar met het huidige materiaal lijkt de Mercedes-coureur niet op een overwinning af te stevenen. “Het is heel moeilijk,” gaf hij eerlijk toe. “Het was een uitdagende dag. We hebben alles geprobeerd qua afstelling, maar niets lijkt te werken. We hebben echt alles gegeven, maar dan blijkt achteraf dat je alsnog ruim één seconde langzamer bent.”

“Ik denk dat we uiteindelijk gewoon een beetje de weg kwijt zijn en niet echt weten hoe we de auto moeten afstellen”, concludeerde Hamilton. “We hebben veel geprobeerd, maar het resultaat bleef hetzelfde.” Ook George Russell kreeg zijn Mercedes niet verder dan de zevende plek in Singapore. De Brit betreurde een ‘lastige vrijdag’ voor het team.

“We lopen echt ver achter qua tempo”, liet hij weten. “We moeten eerst maar eens begrijpen waar dat aan ligt. Er zijn al grote veranderingen doorgevoerd tussen VT1 en VT2, maar de auto voelt lang niet zo goed als in recente races. We proberen de oorzaak daarvan te achterhalen.” Na de eerste vrije trainingen in Singapore moest Mercedes het afleggen tegen Red Bull, terwijl Hamilton zelfs werd verbeterd door Alexander Albon en Nico Hülkenberg.

