Lando Norris toonde zich vrijdag sterk in de eerste vrije trainingen voor de GP van Singapore. De Engelsman klokte namens McLaren de tweede en vervolgens de eerste tijd. Ook in een nieuw jasje schept de MCL38 vertrouwen, al lijkt de Ferrari in handen van Charles Leclerc een geduchte tegenstander. Norris had stiekem op een groter gat gehoopt – hij kan het zich niet veroorloven dat de Monegask zondag opnieuw punten wegsnoept.

“De snelheid is goed en ik voel me goed”, zei Lando Norris vrijdag tegen de media in Singapore. Hij had net – voor wat het waard is – de snelste tijd neergezet in VT2. “Het was een mooie ronde”, gaf hij eerlijk toe. “Alles gaat volgens plan; ik denk dat we straks vooraan rijden met Ferrari. Charles (Leclerc, red.) zit maar 0.08 seconden achter ons. Ik had eerlijk gezegd gehoopt op een veel grotere marge; Ferrari is blijkbaar erg snel.”

“Mijn complimenten aan het team, de auto voelde meteen goed”, aldus Norris. “Dat is waar we dit jaar goed in zijn gebleken: meteen goed presteren. Helaas blijkt de ontwikkeling daarna niet zo sterk als bij veel andere teams.” Al is het slechts een vrije training, Norris liet titelrivaal Max Verstappen wel ver achter zich. Ook op Marina Bay zal hij ervoor moeten zorgen dat hij de Nederlander voor blijft – het liefst met een grote voorsprong.

“Het wordt spannend, maar we staan er redelijk goed voor”, concludeerde Norris. “Ik heb het gevoel dat er weinig meer te veranderen valt. Het is nu vooral een kwestie van perfectioneren, meer kunnen we niet doen.” De vraag is of Ferrari roet in het eten kan gooien voor McLaren. Ook met het oog op het kampioenschap mag de Scuderia niet onderschat worden – Leclerc staat slechts negentien punten achter Norris. Bij de constructeurs is Ferrari eenenvijftig punten verwijderd van de leiding.

“Charles (Leclerc, red.) is erg goed op stratencircuits”, legde Norris uit. “We zagen het al in Bakoe en in Monaco. Ik weet zeker dat hij ook tevreden terugkijkt op de trainingssessies. Als hij dat niet is, maak ik me zorgen over morgen, want voor mij zat er echt niets meer in. Ik heb het maximale uit vrijdag gehaald. Dat is natuurlijk een goed begin van het weekend, maar we moeten dit wel volhouden. Dan ben ik pas tevreden.”

