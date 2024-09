Max Verstappen heeft een uitdagende eerste dag gehad in Singapore, waar hij als vijftiende is geëindigd in de tweede vrije training. Na afloop heeft de Nederlander duidelijk aangegeven ontevreden te zijn over zijn prestaties en dat hij kampt met weinig grip. Als kers op de taart heeft Verstappen een taakstraf gekregen vanwege een overtreding in zijn taalgebruik.

Van hoop naar teleurstelling

De dag is relatief goed begonnen voor Verstappen, die in de eerste vrije training als vierde is geëindigd, vlak achter zijn concurrent Lando Norris. Echter, tijdens de tweede vrije training is het minder soepel verlopen, waarbij hij 1,3 seconde langzamer was dan Norris met de snelste tijd. Slechts enkele coureurs, namelijk die van Alpine, Stake en nieuwkomer Colapinto, hebben een langzamere tijd neergezet dan Verstappen.

Grip probleem staat centraal

In tegenstelling tot vorig jaar, waar de hobbels en kerbstones een grote uitdaging zijn geweest voor Verstappen, is het dit keer een ander probleem. “De hobbels waren niet echt een issue. Het algemene gripniveau is waar we ons zorgen over moeten maken. Het voelde moeilijk aan. We hadden niet de grip die we nodig hebben.” Verstappen heeft aangegeven dat aanpassingen aan de auto nodig zijn om beter te presteren.

Taakstraf na overtreding taalgebruik

Verstappen’s dag is nog complexer gemaakt door een taakstraf die hem is opgelegd na een ongepaste uitspraak tijdens de persconferentie. In een interview met F1TV heeft de Nederlander geweigerd om te reageren op deze kwestie. “Geen commentaar,” aldus Verstappen die het duidelijk niet eens is met de beslissing.

